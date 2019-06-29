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Başkan Sever’den çocuklara müjde

Bilecik’in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, çocuklara Aqua Park müjdesi verdi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 12:15
Başkan Sever’den çocuklara müjde

Bilecik’in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, çocuklara Aqua Park müjdesi verdi.


Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever yaptığı yazılı açıklamada, “Gençlerimize bir müjde vermek istiyorum. Bu sene vaktimiz kısıtlı olmasından dolayı yetiştiremedik fakat önümüzdeki sene yüzme havuzumuza Aqua Park yapmayı planlıyoruz. İnşallah ilçemiz için daha güzel projeler daha güzel etkinlikler yapacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 12:15
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