Başkan Sever TÜBİTAK Bilim Fuarı’na katıldı

Bilecik’in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, TÜBİTAK ve 700. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ortaklaşa düzenlediği 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’na katıldı.

Açılış kurdelesini okul idarecileri ve davetlilerle birlikte kesen Belediye Başkanı İsmet Sever kurulan stantlardan bilgi alarak, öğrencilerin yaptıkları çalışmalarla yakından ilgilendi. Burada açıklamada bulunan Başkan Sever, "TÜBİTAK ve 700. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ortaklaşa düzenlediği 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’na katıldık. Öğrencilerimizden gerekli bilgileri aldık. Bu anlamlı ve önemli projede emeği geçen başta okulumuz idareci ve eğitimcileri olmak üzere gençlerimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.