Başkan Sever, seçim çalışmalarına katıldı
Bilecik’in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, 23 Haziran günü İstanbul’da yapılacak olan seçimlerin çalışmalarına katıldı.17 Haziran 2019 Pazartesi 11:24
Bilecik’in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, 23 Haziran günü İstanbul’da yapılacak olan seçimlerin çalışmalarına katıldı.Başkan Seve,r seçim çalışmalarına katılarak, seçimlerin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Burada bir açıklamada bulunan Sever, “İstanbul’da seçim çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Cumhur İttifakında olan başkanlarımızla beraber seçim çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Seçim sonuçlarının tüm ülkeye hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.
YORUM YAZ