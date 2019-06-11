Başkan Sever, personelle bayramlaştı Bilecik’in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, Ramazan Bayramı dönüşü personelle bayramlaştı.

Bilecik’in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, Ramazan Bayramı dönüşü personelle bayramlaştı.

Söğüt Belediyesi’nde personeliyle bayramlaşan Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, tek tek personelin hatırını sorarak bayramlaştı. Personelin geçmiş Ramazan Bayramı’nı kutlayan Başkan Sever, “Cenabı Hak, çocuklarımızla, ailemizle sağlık, sıhhat ve mutluluklar içinde nice bayramlara ermeye nasip etsin. Bayramlar birlik ve beraberlik günleridir. Tek arzumuz bayramları sevinç ve mutluluk içinde kutlamak olsun” dedi.

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