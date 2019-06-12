Başkan Sever, mezuniyet törenine katıldı
Bilecik’in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin mezuniyet törenine katıldı.12 Haziran 2019 Çarşamba 13:23
Bilecik’in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin mezuniyet törenine katıldı.
Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, mezun olan öğrencilere ileri ki yaşamlarında başarılar diledi. Mezuniyet töreni sonrası bir açıklama yapan Başkan Sever, “Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık bölümünden mezun olan öğrencilerimizin mezuniyet törenlerine katıldık. Mezun olan öğrencilerimize bundan sonraki öğrenim hayatlarında başarılar dileriz” dedi.
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