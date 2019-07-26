Başkan Sever huzurevi sakinleriyle bir araya geldi
Bilecik’in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, U14 Söğütspor Takımı ile birlikte Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.26 Temmuz 2019 Cuma 11:28
Bilecik’in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, U14 Söğütspor Takımı ile birlikte Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.
Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, yaşlılarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ardından bir açıklamada bulunan Başkan Sever, “U14 Söğütspor Takımı ile birlikte yaşlılarımızı ziyarette bulunduk. Kendileriyle hoş vakitler geçirerek güzel sohbetler ettik. İlgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
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