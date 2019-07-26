Başkan Sever huzurevi sakinleriyle bir araya geldi Bilecik’in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, U14 Söğütspor Takımı ile birlikte Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Bilecik’in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, U14 Söğütspor Takımı ile birlikte Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, yaşlılarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ardından bir açıklamada bulunan Başkan Sever, “U14 Söğütspor Takımı ile birlikte yaşlılarımızı ziyarette bulunduk. Kendileriyle hoş vakitler geçirerek güzel sohbetler ettik. İlgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.