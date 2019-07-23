Başkan Sever açılışa katıldı Bilecik’in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever ilçedeki bir düğün salonunun açılışına katıldı.

Bilecik’in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever ilçedeki bir düğün salonunun açılışına katıldı.

Açılışa katılan Başkan Sever, salonun hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Ardından bir açıklamada bulunan Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, “İlçemizde bulunan düğün ve davet salonunun açılış programına katıldık. Tesislerin bu denli muazzam şekilde hizmete açılmasından dolayı işletme sahiplerine verdikleri emeklerden dolayı çok teşekkür eder hayırlı bol kazanlar dileriz. İlçemize hayırlı uğur olsun” ifadelerine yer verdi.

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