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Başkan Sertaslan: "Zeytinyağı kültürünü gelecek nesillere aktaracağız"

Gemlik’te çoğu ilçede bulunmayan zeytin ve zeytinyağı kültürü olduğunu belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Belediyesi olarak bu kültürü ileri ki nesillere aktarmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

21 Temmuz 2019 Pazar 15:18
Başkan Sertaslan: "Zeytinyağı kültürünü gelecek nesillere aktaracağız"

Gemlik’te çoğu ilçede bulunmayan zeytin ve zeytinyağı kültürü olduğunu belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Belediyesi olarak bu kültürü ileri ki nesillere aktarmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.


Gemlik ilçesi Büyük Kumla Mahallesinde bulunan eski yağhaneyi yerinde inceleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, yağhanenin çok önemli bir kültürel miras olduğunu söyledi. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Gemlik Zeytini Festivali’nin de önemli yere sahip olduğunu ifade eden Sertaslan, "Gemlik’te kültür, sanat ve spor alanında yenilikler yapmayı hedefliyoruz. Gemlik Marmara’nın incisi ve zeytinin başkenti olarak adını duyurmuş bir kent. Gemlik’te çoğu ilçede bulunmayan zeytin ve zeytinyağı kültürü var. Gemlik Belediyesi olarak bu kültürü ileri ki nesillere aktarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu kültürü yaşatmak hepimizin elinde” dedi.


Gemlik’te yıllardan beri ortaya çıkartılması ve geleceğe aktarılması gereken pek çok değerli hatıraları olduğunun ve müze eksikliği çekildiğini belirten Sertaslan, "Beşincisi düzenlenecek Gemlik Zeytini Festivali’ne herkesi bekliyoruz. Bu sene farklı bir konsept işledik. Bu çalışmada sabun yapımı ve kırma zeytin yapımı gibi bir çok farklı atölye çalışmaları yer alacak" dedi.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 15:18
  1. kültür
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