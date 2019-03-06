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Başkan Serkan Acar’a sıcak karşılama

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Alevi Kültür Dernekleri Aliağa Şubesi yönetimini ziyaret etti.

06 Mart 2019 Çarşamba 09:04
Başkan Serkan Acar’a sıcak karşılama

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Alevi Kültür Dernekleri Aliağa Şubesi yönetimini ziyaret etti.


Alevi Kültür Dernekleri Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Celal Süslü, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ı ağırladı. Dernek binasında gerçekleşen ziyarette yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Süslü, ziyarete gelen Başkan Serkan Acar’ı kapıda karşıladı. Süslü, sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette dernek ve belediye arasında mutlu bir beş yıl geçirdiklerini söyledi.



Acar: “El birliği ile aliağamıza hizmet etmeye çalıştık”


Aliağa’nın fitne fesatın olmadığı örnek bir kent olduğunu belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Alevi Kültür Dernekleri Aliağa Şubesi geçtiğimiz son beş yılda her zaman yanımda oldu. Mutlak surette fikirler başka başka olacaktır. Fakat Aşık Veysel’in dediği gibi ‘Koyun kurt ile gezerdi fikir başka başka olmasa’. Her zaman bir arada olduk. El birliği ile Aliağamıza hizmet etmeye çalıştık” dedi.



“Aliağa’mız için hayırlısı ne ise o olsun”


Aliağa’da son beş yılda pek çok dost, abi ve kardeş kazandıklarını ifade eden Başkan Serkan Acar, “Önümüzde bir seçim süreci var. Bundan sonra takdir milletimizindir. Bizim duamız şudur ki, Aliağamız için hayırlısı ne ise o olsun. Oturduğumuz koltuğa bir değer katabiliyorsak Allah tekrarını nasip etsin. Koltuk bize değer katıyorsa Allah uzak tutsun. Başımız dik yürüye biliyorsak beraber bir çay içebiliyorsak ne mutlu bize. Bunları bize yaşattığınız için Allah hepinizden razı olsun” dedi.



Süslü: “Mutlu bir beş yıl geçirdik”


Türkiye’nin diğer il ve ilçelerinde yer alan dernek yönetimlerinin yaşadığı sıkıntıları Aliağa’da yaşamadığını ifade eden Alevi Kültür Dernekleri Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Celal Süslü, “Kurumsal açıdan mutlu bir beş yıl geçirdik. İnşallah gelecek dönemde de ilişkileri daha da pekiştirerek daha güzel günlere yürürüz” dedi. Süslü, ayrıca ziyaret sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden sevenlerine şu paylaşımda bulundu: “Bugün sayın belediye başkan’ı Serkan Acar ziyaretimize geldi geçmiş beş yılı değerlendirdik gelecek dönem için kendilerine başarılar diledik”

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 09:04
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