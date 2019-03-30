Başkan Serkan Acar, Şakran altyapı sorununa açıklık getirdi

Aliağa’da ikamet eden Kırıkkaleliler ile bir araya gelen Başkan Serkan Acar, Aliağa’ya kazandırılacak olan vizyon projeler hakkında bilgiler verirken Şakran’da yaşanan kanalizasyon ve doğal gaz altyapı sorununa da açıklık getirdi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, sivil toplum kuruluşlarına yaptığı ziyaretlere Kırıkkale Kültür ve Dayanışma Derneği ile devam etti. Dernek binasında gerçekleşen ziyarette Başkan Serkan Acar’ı dernek Selçuk Baskın ve üyeler karşıladı. Başkan Serkan Acar, gelecek beş yıllık süreçte Ege Üniversitesi, meslek hastalıkları hastanesi, yeni devlet hastanesi, çevre yolu, TOKİ ve battı çıktı projelerinin Aliağa’ya büyük değer katacağını söyledi.

“Henüz yolun başındayız”

1964 yılında ağır sanayi bölgesi ilan edilmesiyle birlikte Aliağa’ya sanayi anlamında ciddi yatırımların olduğunu belirten Başkan Serkan Acar, “Aliağa sanayi yatırımları ile çok fazla göç aldı ve çok hızlı bir şekilde büyüdü. Şehirleşme açısından sanayi yatırımlarına yetişmekte zorlandı. Son beş yıllık süreçte de aradaki farkı minimuma indirmek için ciddi bir çaba sarf ettik. Temel gayemiz vatandaşlarımız Aliağa’da daha fazla vakit geçirmelerini sağlamaktı. Sanayimiz kadar sanatımızı, kültürümüzü, sportif alanlardaki başarılarımızı ve sosyal yaşam alanlarımızı arttırmamız gerekiyordu. Bu doğrultuda ilk etapta Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı ve Mavi Bayraklı Ağapark projelerimizi tamamladık. Yakın bir zamanda da Yeni Mahalle’de 110 dönümlük Kent Parkımız ile Atatürk Mahallesi’ndeki Aliağa Gençlik Merkezimiz hizmete açılacak. Fakat bizim hayal ettiğimiz dünya şehri için henüz daha yolun çok başındayız. Bir Hamburg ile yarışmak için bir Barcelona ile yarışmak için önümüzde daha 100 kilometre var” dedi.

“Üniversite Aliağa’nın kültür sanat hayatına katkı sağlayacak”

Dünya şehri olabilme yolunda özel yatırımları da Aliağa’ya çekmek gerektiğini ifade eden Başkan Serkan Acar, “Üniversite özel yatırımların bir ilçeye gelebilmesi adına önemli bir unsurdur. Beş yıldır yaptığımız çalışmalarda sonuca ulaştık ve Ege Üniversitesi ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Aliağa’ya uluslararası nitelikte bir kampüs kazandırma noktasına geldik. Belediye olarak Ege Üniversitesi’ne Çaltılıdere bölgesinde arsa tahsisinde bulunduk. Ege Üniversitesi rektörlüğü ile yaptığım son görüşmede imar plan tadilatlarının tamamlanmak üzere olduğu bilgisini aldık. Bornova kampüsünün büyük bir bölümü Aliağa’ya taşınacak. Aynı zamanda yeni bölümler açılacak. Kampüsün tamamlanmasıyla birlikte Aliağa’ya yaklaşık 50 bin üniversite öğrencisi gelecek. Aliağa’ya gelecek olan öğrenciler Aliağa’nın hem ekonomisine hem de kültür sanat hayatına katkı sağlayacak” dedi.

Türkiye’nin ilk mesleki ve çevresel hastalıklar hastanesi

Aliağalıların her platformda dile getirdiği ve uzun yıllardır talep edilen meslek hastalıkları hastanesinin de temellerinin atıldığını belirten Başkan Serkan Acar, “Türkiye’de İstanbul, Ankara ve Zonguldak olmak üzere üç tane meslek hastalıkları hastanesi bulunuyor. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin İzmir’e bir meslek hastalıkları hastanesi kurma düşüncesi olduğunu öğrenir öğrenmez belediye olarak hemen müracaatlarımız yaptık ve hastanenin Aliağa’ya yapılmasını talep ettik. Üniversite de talebimize sıcak baktı ve yaptığımız protokol ile hastanenin Aliağa’ya yapılması kararlaştırıldı. Aliağa’ya kurulacak olan mesleki ve çevresel hastalıklar hastanesi özgünlüğü ve niteliği ile Türkiye’de ilk olacak. Sadece yanık ünitesi ve mikrocerrahi değil kök hücre odaları ile tanı merkezi ile Türkiye’de önemli bir hastane olacak” diye konuştu.

Aliağa’ya A sınıfı bölge hastanesi

Başkan Serkan Acar, Yeni Mahalle bölgesine A sınıfı 301 yataklı tam teşekküllü bir bölge hastanesi kazandırılacağının altını çizerek çevre yolunun 9 Eylül tarihinde, battı çıktı çalışmalarının ise yaz sonunda başlayacağını belirtti.

TOKİ’den 5 yılda 5 bin konut

İlçe belediyelerinin imar yapma yetkisinin olmadığını vurgulayan Başkan Serkan Acar, “Aliağa’daki konut sorununa TOKİ yolu ile çözüm bulmaya çalışıyoruz. TOKİ’den Aliağa için 5 bin konut talebinde bulunduk. Talebimize olumlu yaklaşan TOKİ ilk etapta 600 konutluk bir çalışma başlattı. TOKİ başvuruları 6 bini geçmiş bulunuyor. 600 konutun ardından diğer etap çalışmalarını da başlatacak olan TOKİ Aliağa’ya beş yılda 5 bin konut inşa edecek” ifadelerini kullandı.

“Çeşitli gerekçeler ile Şakran’ın kanalizasyonunu yapmadılar”

Şakran’da yaşanan kanalizasyon sorununa ilişkin soruları yanıtlayan Başkan Serkan Acar, “Altyapılar tamamen büyükşehir belediyesinin görev alanına girer. 2014 yılından bugüne İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden tek isteğimiz Şakran’ın kanalizasyon sorununu çözmesiydi. 2014 yılının mayıs ayında büyükşehir belediyesi bizden arıtma için yer istediğinde bir hafta içinde yer tahsisini hiçbir ücret talep etmeden yaptık. Fakat çeşitli gerekçeler ile Şakran’ın kanalizasyonu yapmadılar” dedi.

“Büyükşehir Şakran için kazı ruhsatı vermedi”

Şakran’da doğal gaz altyapısı için de benzer bir sıkıntı ile karşılaştıklarının altını çizen Başkan Serkan Acar, “Doğal gaz alt yapı çalışmaları için belediye olarak meclisten gerekli kararları çıkarttık. İzmir Gaz EPDK’ tan gerekli izinleri aldı. Fakat iki aylık bir çalışma için İzmir Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon kazı ruhsatı vermeye bir türlü yanaşmadı" diye konuştu.