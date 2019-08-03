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Başkan Şerifoğulları,"Toplumun tamamını yönetime katma gayreti içerisindeyiz"

Kızılay Mahallesi sakinleriyle buluşan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, halkın önceliklerinin kendi öncelikleri olduğunu, toplumun tamamını yönetime katma gayretiyle hareket ettiklerini söyledi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:26
Başkan Şerifoğulları,"Toplumun tamamını yönetime katma gayreti içerisindeyiz"

Kızılay Mahallesi sakinleriyle buluşan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, halkın önceliklerinin kendi öncelikleri olduğunu, toplumun tamamını yönetime katma gayretiyle hareket ettiklerini söyledi.


Halkın sorunlarını yerinde dinlemek amacıyla Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından başlatılan "Mahalle Buluşmaları" Kızılay Mahallesi ile devam etti.11’incisi düzenlenen mahalle buluşmalarında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Şerifoğulları, sorun ve talepleri yerinde dinleyerek sorunların çözümü için vatandaşlarla istişare yaptı. Başkan Şerifoğulları’na, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye meclis üyeleri eşlik etti.


Şehrin beklentilerini karşılarken birlikte yönetim anlayışına bağlı kalacaklarına vurgu yapan Başkan Şerifoğulları,"11’inci mahalle buluşmamızı Kızılay Mahallemizde gerçekleştiriyoruz. Toplantılarımız gayet keyifli ve verimli geçiyor. Bu toplantılar sayesinde mahallelerimizde yatırım ve hizmet taraması yapma fırsatı buluyoruz. Böylelikle sorunlara daha hızlı çözüm bulma imkanı doğuyor. Bu yola çıkarken hep vurguladık, halkımızın öncelikleri bizim önceliklerimiz olacak dedik. Bunu da görev süremiz içerisinde şimdiye kadar yaptığımız gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Mahalle buluşmalarımızda hem sorunları dinliyoruz hem de çözüm için vatandaşlarımızdan fikir alıyoruz. En ücra köşeye kadar herkese danışacak, toplumun tamamını yönetime katma gayreti içerisinde olacağız. Elazığ’ımızı daha yaşanabilir bir şehir olarak yarınlara taşımak üzere girdiğimiz bu yolda büyük bir kararlılık ve azimle çalışmalarımıza devam edeceğiz"dedi.


Toplantıdamuhtarı Muhammed Bahçeci’de, hem talepleri iletti, hemde ziyaretleri nedeniyle Başkan Şerifoğulları’na ve ekibine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:26
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