Başkan Şerifoğulları’ndan örnek davranış

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, zabıta ile seyyar satıcı arasında yaşanan gerilim nedeniyle bizzat olay yerine giderek bilgi aldı.

Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi’nde bir sokak üzerinde seyyar satıcılık yapan bir kişi ile zabıta ekipleri arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma sonrasındaolayın bir kısmını cep telefonu ile görüntüleyen bazı kişiler sosyal medyada paylaşım yaparak, satıcınınsattığı muzların ekipler tarafından döküldüğü ve darp edildiği ileri sürüldü. Bunun üzerine Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’da bugün bölgeye giderek çevredeki vatandaşlarla görüştü. Zabıta ile seyyar satıcı arasında gerilim yaşandığı ancaksatıcının muzlarını kedisinin yere döktüğü paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Elazığ Belediyesi BasınMüdürlüğünden yapılan açıklamada ," Önceki gün Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yapılan denetimler sırasında zabıta ekiplerimiz ve bir seyyar satıcı arasında yaşanan gerginlikle ilgili bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır. Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları, sabah saatlerinde tatsız olayın yaşandığı yere giderek bazı esnafların kamera kayıtlarını incelemiş, görgü tanıklarını dinlemiştir. Yaşananlara tanık olan herkes sosyal medyada yapılan paylaşımların yanlış ve taraflı olduğunu sayın başkanımıza anlatmışlardır. Nitekim gün içerisinde yine sosyal medyada yayılan bir görüntüde seyyar satıcının ’İftira atamam, muzlarımı yere ben döktüm’ ifadesi de yalan ve yanlış paylaşımlar yapıldığını ispatlamaktadır. Vatandaşlarımızdan bu tür paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz"denildi.