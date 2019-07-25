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Başkan Şerifoğulları;"Çok güzel bir proje hayata geçiyor"

Avrupa’da ve Türkiye’de tek örneğinin Elazığ’da yapılmaya başlanan “İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi” projesinin en kısa sürede tamamlanacağını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları," 6-30 yaş arası gençlerimizin kendilerini her alanda geliştirebilecekleri çok güzel bir proje hayata geçiyor" dedi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:03
Başkan Şerifoğulları;"Çok güzel bir proje hayata geçiyor"

Avrupa’da ve Türkiye’de tek örneğinin Elazığ’da yapılmaya başlanan “İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi” projesinin en kısa sürede tamamlanacağını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları," 6-30 yaş arası gençlerimizin kendilerini her alanda geliştirebilecekleri çok güzel bir proje hayata geçiyor" dedi.


Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ve beraberindekilerle birlikte “İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi” projesinin yapıldığı alanda incelemelerde bulundu.


Projenin gençler açısından önemli olduğunun aktaran Başkan Şerifoğulları, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlıkların özellikle desteklediği projenin inşaat alnını gezerek çalışmalarla ilgili bilgi aldık. Eğitim ve spor alanında şehrimize büyük katkı sunacak proje, kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacak. Projenin hedef kitlesi 6-30 yaş arası çocuk ve gençlerden oluşuyor. Belediyemiz koordinesinde İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar hızla devam ediyor. Bu proje ile birçok eğitim, çocuk ve gençlerimize aktarılacak. Çocuklarımızın gelişimleri ile ilgili önemli eğitimlerin tek bir kampüste toplandığı bu büyük proje inşallah kısa sürede tamamlanarak hemşerilerimizin hizmetine sunulacak"diye bilgi verdi.


Doğu Batı kaynaşması için güzel bir proje olduğuna da değinen Şerifoğulları,"Uluslararası bir çalışma merkezi olacak. Bu projedeki temel amaç doğu batı kaynaşması. Sadece Türkiye içerisinde değil hem yurt dışından gelen yabancıları hem de gurbette yaşayan vatandaşlarımızı kapsıyor. Dışarıda yaşayan ve bizim vatandaşımız olan gençlerin kendi toprağını, özünü, vatanını daha iyi tanıyabileceği bir mekan tasarlandı. Gençlerimizin yurtdışındaki gençlerle kaynaşması için, onların kültürünü öğrenmesi için de önemli bir proje. Bu sadece istihdam sağlamak için değil, gençlerin kendisini her alanda geliştirmesi için de önem arz eden bir proje. Yani kısaca gençlerin önünü açan bir proje. Burada gençlere, Türkiye’de ne gibi imkanlar, fırsatlar oluşturulabileceği anlatılacak. Ben bu projenin ilimiz ve bölgemiz için çok önemli olduğunu düşünüyor, tamamlanmasıyla birlikte adından söz ettirecek bir proje olacağına inanıyorum"diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:03
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