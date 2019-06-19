0553 313 94 23

Başkan Şerifoğulları, “Sorunları minimalize etmek önceliğimiz olacaktır”

Vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak ve kalitesini artırmak adına çalışmalarıkararlılıkla gerçekleştireceklerini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Hayatın her alanında olduğu gibi şehir içi trafik sorunlarına çözüm üretmek, sorunları minimalize etmek önceliğimiz olacaktır” dedi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 17:24
Başkan Şerifoğulları, “Sorunları minimalize etmek önceliğimiz olacaktır”

Vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak ve kalitesini artırmak adına çalışmalarıkararlılıkla gerçekleştireceklerini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Hayatın her alanında olduğu gibi şehir içi trafik sorunlarına çözüm üretmek, sorunları minimalize etmek önceliğimiz olacaktır” dedi.


Elazığ Belediyesi şehir içi ulaşımı rahatlatmaya yönelik çalışmalarını başlattı.Şehrin, doğu bölgesiyle bağlantısını sağlayan ve Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artan İtfaiye Kavşağı’nda bir dizi yeni uygulama için çalışmaya start verildi. Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalarla kavşakta,geometrik , sinyalizasyon sistemi ve yaya geçidi düzenlemesi yapılacağın belirtildi.


Kavşakta incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Hemşehrilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak ve kalitesini artırmak adına çalışmalarımızı kararlılıkla gerçekleştireceğiz. Hayatın her alanında olduğu gibi şehir içi trafik sorunlarına çözüm üretmek, sorunları minimalize etmek önceliğimiz olacaktır. Bu doğrultuda İtfaiye Kavşağı’nda bir dizi yeni düzenleme için çalışmaları başlattık. Kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayarak, bölge trafiğini rahatlatmış olacağız”ifadelerini kullandı.


Başkan Şerifoğulları İtfaiye Kavşağı’nda yaptığı incelemelerin ardından Karayolları Kavşağı’ndan Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne çıkan Yahya Kemal Caddesi’nde de incelemelerde bulunarak, esnafları ziyaret etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 17:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çakırözer’den Sarıcakaya’daki çiftçilere geçmiş olsun ziyareti
    1. Çakırözer’den Sarıcakaya’daki..
    2. Bakanlık fotoğraflarını yayınladı!..
    3. Biberon ve emzik alışkanlığı ne zaman..
    4. Alanya'da akaryakıt istasyonunda patlama
    5. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    6. Bakan Bekir Pakdemirli: "Selde..
    7. Zonguldak'ta sağanak
    8. Üç özel bankada ortak ATM dönemi
    9. Türkiye'ye hakaretler! Resmen..
    10. ExxonMobil Irak'taki çalışanlarını çekti
    11. Serbest piyasada altın fiyatları
    12. Sancaktepe'de toplu açılış töreni
    13. Samsun AFAD'dan deprem tatbikatı
    14. Harranlı kadınlar ünlü şeflere şıllık..
    15. İngiltere'de enflasyon mayısta yüzde 2..
    16. Sancaktepe'de toplu açılış töreni
    17. Denize kıyısı olmayan Sivas’ta..
    18. Ağrı’da kuyuya düzen dana itfaiye..
    19. İran'dan ticarette "Rusya ve Çin"..
    20. Fatih'te tarihi ahşap binada yangın
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu