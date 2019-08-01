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Başkan Şerifoğulları, "Mahalle Buluşmalarına" devam ediyor

Mahalle buluşmalarını aralıksız sürdüren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, makamların geçici, hizmetlerin kalıcı olduğu bilinciyle hareket ederek şehrin her noktasına hizmet götürmenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:42
Başkan Şerifoğulları, "Mahalle Buluşmalarına" devam ediyor

Mahalle buluşmalarını aralıksız sürdüren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, makamların geçici, hizmetlerin kalıcı olduğu bilinciyle hareket ederek şehrin her noktasına hizmet götürmenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi.


Vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemek ve çözüm için fikirlerine başvurmak amacıyla Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından başlatılan "Mahalle Buluşmaları" devam ediyor.Sanayi Mahallesi ile devam edenprograma başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleriyle katılan Başkan Şerifoğulları, Mahalle Muhtarı Necati Karataşile vatandaşları dinlendi.


Muhtarlık yanında gerçekleştirilen programdakonuşan Başkanı Şahin Şerifoğulları,Gönül belediyeciliğini hizmet belediyeciliğiyle taçlandırma arzusuyla çıktıkları bu yolda vatandaşlarla buluşmaya devam ettiklerini belirterek, "Görev süremiz içerisinde tüm mahallelerimize eşit hizmet götürerek şehrimizin topyekün kalkınmasına öncülük edeceğiz" dedi.


Kendilerinin insanlara hakim olma değil hadim olma idrakiyle görevlerini yürüttüklerini aktaran Şerifoğulları; "Tevazu, samimiyet ve gayret ile memleket işi gönül işi diyerek, ’gönül belediyeciliği’ sözüyle vatandaşlarımızın huzuruna çıktık. İnsanlarımız bize inandı, güvendi ve bizi bu makama getirdi. Bizler ilk günden itibaren şunu ifade ediyoruz. Makamlar geçici, hizmetler kalıcıdır. İşte bu anlayışla şehrimizi her alanda bir adım daha öteye taşımanın gayreti ve azmi içerisindeyiz. Elazığ’ımızı, içinde yaşayan insanlarının fıtratına uygun, medeniyet ve kültür değerlerimizle yoğrulmuş daha çok hizmetle donatacağız. Biz insanlarımıza hakim olma değil hadim olma idrakiyle görevimizi yürütüyoruz. Her vatandaşımıza adaletle hürmet ederek, şehrimizin ve insanlarımızın maddi-manevi tüm varlığını kutlu bir emanet olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde AK Belediyecilik çatısı altında yapacağımız güzel hizmetler ile gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Elazığ bırakacağız"ifadelerini kullandı.


Konuşmanın ardından mahalle sakinlerini dinleyen, sorun ve şikayetlerini öğrenen Şerifoğulları, sorunların ivedilikle çözülmesi için ilgililere talimat verdi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:42
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