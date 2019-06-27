0553 313 94 23

Başkan Şerifoğulları, mahalle buluşmalarına devam ediyor

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, başlattığı, ‘Mahalle Buluşmaları’ programına ara vermeden devam ediyor.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:56
Başkan Şerifoğulları, mahalle buluşmalarına devam ediyor

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, başlattığı, ‘Mahalle Buluşmaları’ programına ara vermeden devam ediyor.


Seçimlerin ardından görevi devralmasıyla birlikte seçim öncesi başlattığı mahalle buluşmalarını sürdüren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Abdullahpaşa Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Program öncesi mahalleyi gezerek, esnaf ve vatandaşlarla görüşen Başkan Şerifoğulları, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. İnsan odaklı, ortak akılla hizmet, yerinde tespit ve çözüm ilkeleriyle düzenlenen programa, başkan yardımcıları, birim müdürleri, Mahalle Muhtarı Yavuz Köse ve mahalle sakinleri katıldı.


5 yıl süresince hem hizmet belediyeciliğini hem de gönül belediyeciliğini en iyi şekilde hayata geçireceklerini vurgulayan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları," Seçim öncesi şehrimizi karış karış gezdik. Belediye başkanlığı görevini devraldıktan sonra da bu gönül birlikteliğimizi devam ettiriyoruz. 5 yıl süresince de gece gündüz demeden sizlerle birlikte hareket edip, el ele omuz omuza şehrimizi daha müreffeh, daha yaşanabilir, her alanda daha gelişmiş bir şehir yapabilmek için çalışacağız, bu yolu vatandaşlarımızla birlikte yürüyeceğiz" dedi.


Mahalle buluşmaları kapsamında vatandaşı birebir dinleyerek, sorunları yerinde tespit ederek çözüm üretmenin gayreti içinde olduklarını ifade eden Başkan Şerifoğulları, seçim öncesi ilan ettikleri 11 ana başlıktaki 100 projeyi de 5 yıllık süreç içerisinde hayata geçireceklerini kaydetti.


Vatandaşın desteğinin kendileri için büyük önem taşıdığına vurgu yapan Şerifoğulları; “Altyapı problemi olmayan, trafik probleminin asgariye indiği, daha fazla yeşil alanı olan bir şehir inşa etme gayreti içerisindeyiz. 5 yıl boyunca bu şehre katma değer sağlamak adına gece gündüz demeden çalışacağız. Bunu vatandaşlarımızla birlikte başaracağız”ifadelerini kullandı.


Mahalle buluşmaları, daha sonra vatandaşların sorun, talep ve beklentilerinin dinlenmesi ve çözüm yolunda istişarede bulunulmasıyla sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yok böyle gol! Wayne Rooney kaleciyi rezil etti
    1. Yok böyle gol! Wayne Rooney kaleciyi..
    2. Bakan Akar’dan Türk Kara Kuvvetlerinin..
    3. Ticari araçla motosiklet çarpıştı:1..
    4. Bingöl’de, Bal Festivali hazırlıkları
    5. Rektör Durmuş Mersin’in Gülnar ve..
    6. Oto klima esnafından sürücülere yazlık..
    7. Deniz Türüç'ün bonservis isyanı!
    8. Dil kurslarının yanında futbol ve halk..
    9. Yavru ayı yol kenarına oturarak..
    10. Sinop İl Turizm Eylem Planı uygulama..
    11. Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi..
    12. Başkan Esen: “Asfalt çalışmamız devam..
    13. Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 ölü
    14. Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye..
    15. Galatasaray Doğa Sigorta'da transfer
    16. Kaymakam Uzun, Muharremler köyünde..
    17. Deve sütü cilde faydaları deve sütü..
    18. Denizli’nin mayıs ayı itibari ile 1..
    19. Fetih Müzesi’ne bir ödül daha
    20. Kastamonu’da üç çocuk babası, evinde..
    21. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki..
    22. Denizli’nin 2019’daki haşhaş üretim..
    23. Galatasaray, Yiğit Arslan’ı kadrosuna..
    24. Çatak Çayı'nda rafting keyfi
    25. TOKİ Başakşehir kura sonuçları |..
    26. Merkez Bankası’nın toplam rezervleri..
    27. Başkan Uysal’dan ajans kurulması..
    28. STK başkanları Konya Ekonomisi için..
    29. Edremit Kaymakamlığından bir ADEM daha
    30. Edenred Türkiye çalışanları Belgrad..
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Gül veya Davutoğlu değil... İşte Babacan'ın en yakınındaki isim! "En yoğun çalışan kişi o"
    Gül veya Davutoğlu değil... İşte Babacan'ın en yakınındaki isim! "En yoğun çalışan kişi o"