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Başkan Şerifoğulları,"Kadim şehrimizin kültür ve sanatını geliştireceğiz"

Binlerce yıllık medeniyetlerin izini taşıyan Elazığ’ın kültür ve sanatta hak ettiği yere gelebilmesi için önemli çalışmalar yapacaklarını belirtenBelediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, " Kadim şehrimizin kültür ve sanatını geliştireceğiz.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:39
Başkan Şerifoğulları,"Kadim şehrimizin kültür ve sanatını geliştireceğiz"

Binlerce yıllık medeniyetlerin izini taşıyan Elazığ’ın kültür ve sanatta hak ettiği yere gelebilmesi için önemli çalışmalar yapacaklarını belirtenBelediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, " Kadim şehrimizin kültür ve sanatını geliştireceğiz. Kültür ve sanatımızın tanıtılması ve geliştirilmesi amacıyla faaliyet gösteren Elazığ Belediyesi Kültür-Sanat Danışma Kurulunun, başarılı çalışmalara imza atacağına yürekten inanıyorum" dedi.


Elazığ Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kültür-Sanat Danışma Kurulu toplantısına katılan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şair, yazar, edebiyatçı ve sanatçılarla bir araya geldi.


Elazığ Belediyesi Kültür-Sanat Danışma Kurulu üyeleriyle bir araya geldiklerini aktaran Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları,“Tabi bilindiği gibi Harput, 4 bin yıllık yaşamın var olduğu kadim bir şehir. Bu süre içerisinde kültür, musiki, edebiyat ve şiir noktasında çok ciddi sanatçıların yetiştiği ve çok ciddi eserlerin bırakıldığı bir şehir. Biz bu birikimin tanınmasına öncülük etmek ve daha da ileriye taşınmasını sağlamak, kültür ve sanat etkinliklerini sistematik hale getirmek istiyoruz. Kültür-Sanat Danışma Kurulumuzun aktif hale getirilmesiyle birlikte, demokrasi, katılım ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde şehrimizin kültür, sanat ve turizm odaklı gelişimine katkı sağlanacak. Kurulda yer alan önemli isimlerle birlikte, şehrimizin sahip olduğu potansiyelleri inceleyerek bu değerlerin gelişmesini teşvik edici politikalar üretip, projeler geliştireceğiz ve şehrimizin sosyo-ekonomik yapısının güçlenmesine katkı sunacağız” dedi.


Yapacakları çalışmalarda bütüncül bir politika izleyeceklerini dile getiren Başkan Şerifoğulları, “Tüm paydaşların çalışmalarımıza etkin katılımını sağlayacağız. Seçim öncesi açıkladığımız Kültür Belediyeciliği Projelerimizi de inşallah bu kurulla birlikte hayata geçirerek, şehrimizin tam anlamıyla bir kültür-sanat şehri olmasının önünü açmış olacağız. Ben kurulumuzun şehrimiz adına önemli çalışmalar yapacağına yürekten inanıyor. Kadim şehrimizin kültür ve sanatını geliştireceğiz " diye konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:39
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