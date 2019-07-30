Başkan Şerifoğulları,"Harput turizmde önemli bir noktaya gelecek"

Harput’un turizm açısından önemli bir noktaya geleceğini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Projelerimiz hızla ilerliyor. Tamamlandığında Harput’umuz çok farklı bir noktaya gelecek" dedi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, tarihi Harput Mahallesinde incelemelerde bulundu. Yapılan projeleri yerinde inceleyen Başkan Şerifoğulları, esnaf ve vatandaşlarla da sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Elazığ’ın turizm alanında kalkınabilmesi için önemli çalışmalar hayata geçireceklerini vurgulayan Belediye Başkanı ŞahinŞerifoğulları; "Harput’umuzda yapacağımız çalışmalarla ilgili incelemelerimize devam ediyoruz. Şehrimizin bacasız sanayisi olan turizm alanında önemli çalışmalarımız olacak. Şehrimizin parlayan yıldızı, 4 bin yıllık bir çınar olan ve UNESCO kalıcı listesine girmesini hedef koyduğumuz Harput’umuzun hak ettiği seviyeye kavuşması için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz. Harputturizm açısından önemli bir noktaya gelecek. Projelerimiz hızla ilerliyor. Tamamlandığında Harput’umuz çok farklı bir noktaya gelecek"şeklinde konuştu.

Harput ile ilgili hazırladıkları projelerin hayata geçmesiyle birlikte turizme ciddi bir ivme kazandırılacağının altını çizen Başkan Şerifoğulları; “Harput ile ilgili çok önemli projelerimiz var. Bunları en kısa sürede hayata geçirebilmek için yoğun mesai harcıyoruz. Açık Hava Müzesi, Saklı Vadi Parkı, Cam Terası, Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe İyileştirme, Harput-Hüseynik Tarih Yolu, Tescilli Eser Restorasyonları, Turizm Bilgilendirme Ofisi ve Balon Turu gibi projelerimizi inşallah hayata geçirerek 24 saat uyumayan bir Harput oluşmasını sağlayacağız" diye konuştu.