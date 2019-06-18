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Başkan Şerifoğulları, “Halkımızla iç içe olarak hizmet üretme gayretindeyiz”

Halkla iç içe olarak hizmet üretme gayretinde olduklarını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Halkımızın fikirlerini önemsiyor, sorunları yerinde tespit ederek çözüm için istişare yapıyoruz.

18 Haziran 2019 Salı 16:13
Başkan Şerifoğulları, “Halkımızla iç içe olarak hizmet üretme gayretindeyiz”

Halkla iç içe olarak hizmet üretme gayretinde olduklarını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Halkımızın fikirlerini önemsiyor, sorunları yerinde tespit ederek çözüm için istişare yapıyoruz. Bu ziyaretlerimiz bundan sonraki süreçte de devam edecek” dedi.


Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, birlikte yönetim anlayışı doğrultusunda başlattığı mahalle ziyaretlerinin 3’üncüsünü Mustafapaşa Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Mahallede esnaf ziyareti gerçekleştiren Başkan Şerifoğulları, yürütülen belediye çalışmalarını da yerinde inceledi. Daha sonra vatandaşlarla bir araya gelen Şerifoğulları, vatandaşların talep ve önerilerini birinci ağızdan dinleyerek ilgili belediye müdürlüklerine sorunların çözümü için talimat verdi.


Mahalle buluşmalarını 5 yıl boyunca sürdüreceklerini vurgulayan Belediye Başkanı Şahin Başkan Şerifoğulları; “Mahalle buluşmalarımızın 3’üncüsünü Mustafapaşa’da gerçekleştiriyoruz. Başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz ve meclis üyelerimizle halkımızın huzurundayız. Yönetimdeki en büyük paydaşlarımızdan olan halkımızla iç içe olarak hizmet üretme gayretindeyiz. Halkımızın fikirlerini önemsiyor, sorunları yerinde tespit ederek çözüm için istişare yapıyoruz. Bu ziyaretlerimiz bundan sonraki süreçte de devam edecek. Halkımızdan kopmayacağız, hep onlarla iç içe olacağız. İnşallah Elazığ’ımızı birlikte geliştirecek, birlikte güzelleştireceğiz”ifadelerini kullandı.


Mahalleye park ve oyun alanları isteyen vatandaşların talebini de cevaplayan Başkan Şerifoğulları, "Bizim en büyük projelerimizden biri Orduevi’nin mevcut yerinden taşınarak oraya milletin nefes alabileceği bir kültür park yapmak. Ama bunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp olumlu bir cevap almadığımız müddetçe açıklamayacaktık. Açıkladıktan sonra yapamasaydık olmazdı. Biz de gerekli görüşmeleri kendileriyle yaptık ve kendisi de konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığına gerekli talimatları verdi. Şimdi cevap bekliyoruz ve belediye olarak konunun takipçiyiz. Hakikaten bu bölgenin kurtuluşu orduevinin kaldırılarak altına otopark, üstüne de park yapılmasıdır. Yapılacak park ile hem halkımız rahat edecek hem de çevre mahalleler değer kazanacak” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:13
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