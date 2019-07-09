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Başkan Şerifoğulları: “Güvenli ve konforlu ulaşım için çalışmalarımızı hızlandırdık”

Güvenli ve konforlu ulaşım için çalışmaları hızlandırdıklarını belirten Belediye BaşkanıŞahin Şerifoğulları, “Hızlı, etkin ve kararlı bir şekilde çalışarak, 11 ana başlıktaki 100 projemizi hayata geçirecek, Elazığ’ımızı daha müreffeh, daha yaşanabilir bir şehir olma yolunda geleceğe hazırlayacağız” dedi.

09 Temmuz 2019 Salı 16:51
Başkan Şerifoğulları: “Güvenli ve konforlu ulaşım için çalışmalarımızı hızlandırdık”

Güvenli ve konforlu ulaşım için çalışmaları hızlandırdıklarını belirten Belediye BaşkanıŞahin Şerifoğulları, “Hızlı, etkin ve kararlı bir şekilde çalışarak, 11 ana başlıktaki 100 projemizi hayata geçirecek, Elazığ’ımızı daha müreffeh, daha yaşanabilir bir şehir olma yolunda geleceğe hazırlayacağız” dedi.


Elazığ Belediyesi tarafından şehir içi ulaşım sorunlarını rahatlatmaya yönelik projeler doğrultusunda, şehir genelinde trafik yoğunluğunun asgariye indirilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalar, aralıksız devam ediyor. Projeler kapsamındaFırat Üniversitesi Hastanesi bağlantısını sağlayan 620 metre uzunluğunda, 24 metre genişliğindeki Yahya Kemal Caddesi, 4 şeritten altı şeride çıkartılacak.DSİ Bölge Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen yol genişletme çalışmasıyla, cadde genişliği 32 metreye çıkarılarak, 3 geliş 3 gidiş şeklinde düzenlenecek. Altı şerit olarak hizmete sunulacak cadde üzerinde çalışmalara başlanırken, cadde asfalt serimi, kaldırım düzenlemesi ve duvar örümü çalışmalarının ardından hizmete alınacağı bildirildi.


Yollarıyla kaldırımlarıyla modern ve kaliteli bir kent oluşturmak amacı doğrultusunda şehrin dört bir yanında çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Şehrin trafik yoğunluğunu gidermek, sürücülere güvenli ve konforlu sürüş imkanı kazandırmak için ekipler çalışmalarını hummalı bir şekilde devam ettiriyor. Yahya Kemal Caddesi trafik yoğunluğunun en fazla olduğu güzergahlar arasında yer alıyor. DSİ Bölge Müdürlüğü ve okullara ait alanı 7 metre içeri çekerek, caddeyi 3 gidiş 3 geliş şeklinde düzenleyerek trafiği ciddi manada rahatlatacağız” dedi.


Şehrin doğu bölgesiyle bağlantısını sağlayan İtfaiye Kavşağı’nın yeniden düzenlenmesi amacıyla kısa süre önce başlattıkları çalışmaların da devam ettiğini vurgulayan Başkan Şerifoğulları, “Alanda hem sinyalizasyon hem de kavşağın yeniden düzenlenmesi amacıyla sürdürdüğümüz çalışmaların tamamlanmasıyla alandaki trafik yoğunluğu ciddi manada rahatlayacak.Ulukent Mahallesi ve Şehir Hastanesi arasında bağlantı sağlayan 500 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğinde olan ve altı şerit olarak düzenlenecek yeni yol çalışmasını da başladı. Alanda ekiplerimiz gayretli çalışmalarını sürdürüyor. Temel malzeme serimi ve tretuvar çalışmalarının ardından asfalt çalışmasını gerçekleştirerek hizmete sunacağız. Güvenli ve konforlu ulaşım için çalışmalarımızı hızlandırdık. Hızlı, etkin ve kararlı bir şekilde çalışarak, 11 ana başlıktaki 100 projemizi hayata geçirecek, Elazığ’ımızı daha müreffeh, daha yaşanabilir bir şehir olma yolunda geleceğe hazırlayacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 16:51
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