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Başkan Şerifoğulları, afet bölgelerinde inceleme yaptı

Elazığ’da önceki gün yaşanan şiddetli yağış sonrası oluşan sel ve su baskınlarında hasar gören yerlerde Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları inceleme yaptı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 16:36
Başkan Şerifoğulları, afet bölgelerinde inceleme yaptı

Elazığ’da önceki gün yaşanan şiddetli yağış sonrası oluşan sel ve su baskınlarında hasar gören yerlerde Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları inceleme yaptı.


Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları,kentte sağanak yağış sonrası oluşan sel baskınında hasar gören yerlere gitti.Afetin yaralarını sarmak için tüm ekiplerin sahada olduğunu belirten Başkan Şerifoğulları, ekiplerin sahada özverili bir çalıma yürüttüğünü, büyük bir afet atlattıklarını aktardı.


Başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte sahada inceleme yapan Başkan Şerifoğulları, "Geçtiğimiz gün ilimizde yaşanan sel felaketi bizleri derinden üzdü. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Tabi sel felaketi şehrin birçok yerinde hasara yol açtı. Bizler de başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle birlikte bugün hasar gören yerlerde incelemelerde bulunuyoruz. Şiddetli ve ani yağışların bastırmasıyla oluşan mağduriyetin giderilmesi için belediyemiz bünyesinde bir kriz merkezi oluşturulmuştu. Tüm başkan yardımcılarımızın ve birim müdürlerimizin hazır bulunduğu merkezimizden yönetilen çalışmalar doğrultusunda vatandaşlarımızın mağduriyetini giderebilmek için yoğun bir çaba sarf edildi"dedi.


Afet sonrası belediyeye yapılan binlerce ihbara yaklaşık 150 araç ve 300 personelle müdahale edildiğini anımsatan Başkan Şerifoğulları," Valilik, İl Özel İdaresi, Karayolları, AFAD, Çevre ve Şehircilik, DSİ ve diğer ilgili birimlerin de destek verdiği çalışmalarda birçok vatandaşımız mahsur kaldıkları yerden çıkarıldı. Su basan evlerde afetin ardından ekiplerimiz tarafından başlatılan su tahliye işlemi gece boyunca sürdürülerek, vatandaşların mağduriyeti giderildi. Alt geçitlerdeki su tahliye işlemi hızlıca yapılarak bu noktaların ulaşıma açılması sağlandı. Belediye ekiplerimizin tüm birimleriyle yoğun bir mesai harcadığı afetin ardından şehrimizin alt yapı sorunu bir kez daha gündeme gelmiştir. Seçim sürecinde defaten vurguladığımız alt yapı sorununu çözüme kavuşturmak istiyoruz. Bu tür afetlerin yeniden yaşanmaması, oluşan mağduriyetin en aza indirilmesi için alt yapımızın muhakkak değişmesi gerekiyor. İnşallah bu yıl sonuna doğru alt yapı ihalemizi yaparak, şehrimizin kangren olmuş bu sorununu tamamen çözmek istiyoruz. Yaşanan afette can kaybı olmaması en büyük tesellimizdir"ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 16:36
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