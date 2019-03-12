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Başkan Şentürk, “Bu marş bizim inkılabımızı anlatır”

Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, “Mehmet Akif; yürekleri çelikleştiren İstiklal Marşı’nı yazmak suretiyle İstiklal Harbi’nin manevi cephesinde dövüşen kahramanlardan biri olmuştur” dedi.

12 Mart 2019 Salı 14:33
Başkan Şentürk, “Bu marş bizim inkılabımızı anlatır”

Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, “Mehmet Akif; yürekleri çelikleştiren İstiklal Marşı’nı yazmak suretiyle İstiklal Harbi’nin manevi cephesinde dövüşen kahramanlardan biri olmuştur” dedi.


12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Başkan Şentürk, “Bu marş bizim inkılabımızı anlatır. Bunu ne unutmak ne de unutturmak lazımdır. İstiklal Marşında istiklal davamızı anlatması bakımından büyük manalar vardır.Bu vesile ile İstiklal Marşımızın kabulünün98. yıldönümü kutluyor; Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy u ve bu vatan için canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:33
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