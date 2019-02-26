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Başkan Şenol, Marmabirlik’i ziyaret etti

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Abdullah Şenol, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa’ya teşekkür ziyaretinde bulundular.

26 Şubat 2019 Salı 12:52
Başkan Şenol, Marmabirlik’i ziyaret etti

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Abdullah Şenol, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa’ya teşekkür ziyaretinde bulundular.


Ziyarette,Erdek Kooperatifinin ve üreticinin meseleleri ve daha verimli ürün elde edilmesi konusunda atılacak adımlar konusunda fikir alış verişinde bulundu. Abdullah Şenol ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, ”Yeni seçilen arkadaşlarla birlikte Hidamet Başkanımızla görüştük. Gelecek adına çok faydalı bir ziyaret oldu. Böyle bir kurumun yöneticisi olmak hem bana hem de arkadaşlarıma büyük gurur veriyor. Erdek Kooperatifi ortakları adına başkanımıza yaptıkları başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.


Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ise, “Abdullah Başkan ve ekibini bir kez daha kutluyorum. Erdek’te devrim niteliğinde bir seçim oldu. Tüm karalama kampanyalarına rağmen üreticimiz sandıkta gereken cevabı vermiş oldu. Kooperatif ve ortaklarımıza daha güzel hizmet anlamında 4 yıllık bir zaman kaybımız oldu. Önümüzdeki dört yıl içinde bu açığı kapatmayı hedefliyoruz. Bundan sonra Erdek Kooperatifimiz ile Birlik arasında iyi ilişkiler tesis edilecektir. Kazanan üreticimiz olacaktır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 12:52
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