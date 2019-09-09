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Başkan ŞenlikoğluCumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanından müjdeyle döndü

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme hakkında açıklamalarda bulundu.

09 Eylül 2019 Pazartesi 14:07
Başkan ŞenlikoğluCumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanından müjdeyle döndü

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Şenlikoğlu, ikili görüşmede Giresun’a yapılması gereken projeleri anlattığını veulaşım sorununu çözecek müjdeyle döndüğünü söyledi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin Giresun’a yatırımlarla ilgili boyutunu anlatan Başkan Şenlikoğlu “Görüşmemizde öncelikle ilimizin trafik sorununu gündeme getirerek seçim öncesi sahil şeridindeki trafik sorunuyla ilgili vatandaşlarımıza verdiğimiz vaatlerden bahsettik. Konuya hassasiyetle yaklaşan Cumhurbaşkanımız Ulaştırma Bakanlığı’na talimat vererek şehrimiz için beklediğimiz müjdeli haberi şahsıma verdi. Ulaştırma Bakanlığımıza vermiş olduğu talimatla birlikte sahil yolundaki ’Bat-Çık Projesi’ hızlı bir şekilde yürürlüğe girecek ve bu şekilde şehrimizin trafik sorunu bir nebzede olsun çözüme kavuşacak” diye konuştu.


Diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede Aksu mevkiinde bulunan çöp alanının rehabilite edilmesi ve etrafının düzenlenmesi ile ilgili konuyu da gündeme getirdik" diyen Başkan Şenlikoğlu, “Cumhurbaşkanımız çöp alanındaki sorunun hızlı bir şekilde çözülmesi için Ulaştırma Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bizzat talimat vererek sürecin hızlı bir şekilde sonuçlanmasını istedi. Dolayısıyla belediyemizin kaynaklarıyla yapamayacağımızsahil yolu ’Bat-Çık Projesi’ ve çöp alanının rehabilite edilmesiyle ilgili projeleri Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hayata geçirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 14:07
  1. doğa

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