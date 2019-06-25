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Başkan Semih Esen, Turgay Genç’i ağırladı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’i makamında ağırlayan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Antalya’da seçilmiş arkadaşlarımızla birlikte, bütün olarak çalışacağız” dedi.

25 Haziran 2019 Salı 16:43
Başkan Semih Esen, Turgay Genç’i ağırladı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’i makamında ağırlayan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Antalya’da seçilmiş arkadaşlarımızla birlikte, bütün olarak çalışacağız” dedi.


Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Döşemaltı Belediye Başkanı Turgay Genç’i makamında ağırladı. Turgay Genç’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Semih Esen şöyle konuştu; “Sonuçları güzel olan bir seçim geçirdik. Ülke içinde hayırlı olacağına inanıyoruz. Özellikle geçtiğimiz haftasonu yapılan İstanbul seçiminde toplum, siyasetten ne beklediği, bizlerden ne beklediği konusunda hepimize güzel mesajlar ve görevler verdi. Başkanım ve diğer seçilmiş arkadaşlarımızla beraber toplumun hem o siyaseten beklentilerini hem de yerelde hizmet beklentilerini kusursuz, harfiyen yerine getireceğiz. Bir birimize güç olacağız, destek olacağız, bir birimize moral olacağız. İnşallah her şeyin sonunda da görevlerimizi yerine getirip güzel bir Antalya’da Konyaaltı’nda, Döşemealtı’nda mutluluğu beraber halkımızla birlikte paylayacağız. Yıllardır tanıdığım bir arkadaşım yüreğini bildiğim bir arkadaşım. İyi niyetini ve güzel çalışma isteğini bildiğim bir arkadaşım. Döşemealtı’nda çok güzel işlere imza attı. Kendisi, Döşemealtı’nı Döşemealtı haline getiren önemli bir siyasetçidir. Bunun da böyle devam edeceğine inanıyorum. Teşekkür ediyorum ziyaretleri için. Başarılar diliyorum, bütün seçilmiş arkadaşlarımıza.”


“Bende çok teşekkür ediyorum.” Diyen Turgay Genç ise “Önemli bir bölge Konyaaltı. Dünya kentinin Antalya olduğunu düşündüğünüz takdirde Konyaaltı’nın misyonu da bu değerde. kadrosuyla, ekibiyle Türkiye ve dünyaya yakışır şekilde Konyaaltı’nı taçlandıracağına inancım tam. İstanbul’da aldığımız güzel seçim sonucuyla birlikte bu günü değerli arkadaşlarımızı ziyaret ederek geçirelim istedik. Antalya’nın merkez ilçeleri olarak bir bütünlük içerisinde kentimize yakışır hizmetlerle devam edeceğimize inanıyorum. Kendisine bir kez daha başarılar diliyorum.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 16:43
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