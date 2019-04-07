Başkan Selim Alan ilk nikahını kıydı Zonguldak Belediye Başkanı Dr.

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, ilk nikahını kıydı.

31 Mart 2019 günü gerçekleştirilen yerel seçimlerin sonucunda Muharrem Akdemir’den Belediye Başkanlığı görevini devralan Dr. Ömer Selim Alan, ilk nikahını kıydı. Hüseyin Uzun’un kızı Rukiye Uzun ve Mustafa Arslan’ın oğlu Semih Arslan’ın nikahını kıyan Alan’a, önceki dönem belediye başkanı Muharrem Akdemir, eski Zonguldak milletvekilleri Ali Uzun, Özcan Ulupınar, Hüseyin Özbakır’ın yanı sıra siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de eşlik etti. Yoğun katılımla gerçekleştirilen nikah töreninde konuşan Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "Belediye başkanı olduğumuzda ilk nikahı kıymak nasip oldu. Çiftimize mutluluklar diliyorum" diyerek çifte aile cüzdanını takdim etti.

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