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Başkan Selçuk : " Kumluca’da daha fazla büyük market açılmasına izin verilmesini istemiyoruz. "

Kumluca Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Selçuk Çınar, ilçedeki Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerle Kahvaltı bir araya geldi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:30
Başkan Selçuk : " Kumluca’da daha fazla büyük market açılmasına izin verilmesini istemiyoruz. "

Kumluca Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Selçuk Çınar, ilçedeki Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerle Kahvaltı bir araya geldi.


Kumluca Belediyesi Kalekule Sosyal Tesislerindeki Kahvaltı programına, Kumluca Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Selçuk Çınar, Başkan Yardımcısı Bülent Karakuş, esnaf odası yönetim kurulu üyeleri, Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Kumluca Temsilcisi Demet Kayacık, Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler katıldı.


Göreve geldiklerindenbu yana esnafla sürekli toplantılar yaptıklarını hatırlatan Selçuk Çınar 2 bin 200 kayıtlı üye bulunduğunu, 15 aydır görevde olduklarını söyledi. Esnafın döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar ve girdi maliyetlerinin artmasından dolayı sıkıntı yaşadığını söyleyen Selçuk Çınar "Birde buna her gün yeni açılan büyük marketler eklenince küçük esnafımız kapanma noktasına gelmiştir. Kumluca’da daha fazla bu marketlerin açılmasına izin verilmesini istemiyoruz. Antalya’da Milletvekillerimizle yaptığımız toplantıda da büyük marketlerle olan sıkıntılarımızı dile getirdik. Ayrıca bu marketlerin 1-2 saat daha erken kapanması konusunda girişimlerde bulunduk. Ne zaman bu marketler kapanıyor küçük esnafımız iş yapmaya başlıyor. Önceki Belediye Başkanımız Yusuf Göven, esnafımızın talepleri konusunda yardımcı oluyordu. Şimdiki başkanımız Mustafa Köleoğlu’ndan da çok memnunuz. Ne zaman gitsek bizi dinliyor ve taleplerimizi yerine getirmek için çalışıyor. Kafe ve pastane esnaflarımızın gece 2’ye kadar açık kalma taleplerini ilettik. İnşallah belediyemiz bu konuda esnafın taleplerini kayıtsız kalmaz" dedi.


Mali Müşavirlerden esnafın kapanışlarını bildirimlerini talep eden Başkan Selçuk Çınar, "Maliyeden kapanışını veren esnafların birçoğu esnaf kayıtlarını sildirmeyi unutuyor. Maliyenin kanunen kapanışını veren esnafları bildirmeleri konusunda 6 ay bekleme zorunluluğu var. Maliye 6 ay sonra bize bildiriyor. Bu yüzden kaydını sildirmeyen vatandaşlarımız aidat ücreti ve aidat ödenmediği için faiz ödemek zorunda kalıyor. Sizden ricam kapanışını veren esnaflarımızı bildirmeniz. Böyle bir mecburiyetiniz yok ama vatandaşımızı mağdur etmemek için sizden rica ediyorum" diye konuştu

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:30
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