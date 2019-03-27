0553 313 94 23

Başkan Sekmen’in seçim durağı Tortum oldu

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in seçim çalışmalarındaki durağı bu kez Tortum oldu.

27 Mart 2019 Çarşamba 09:15
Başkan Sekmen’in seçim durağı Tortum oldu

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in seçim çalışmalarındaki durağı bu kez Tortum oldu.


İlçe merkezinden başlayarak, Uzunkavak, Serdarlı, Aşağı Serdarlı, Dikmen ve Bağbaşı mahallelerine çıkarma yapan Başkan Sekmen, kendisini büyük bir coşkuyla karşılayan seçmenlere 31 Mart’ın önemini anlattı. Sekmen, Tortumlu seçmenlere seslenerek; “17 yıldır nasıl ki son sözü siz söylediyseniz, bu seçimlerde de yine son söz sizin olacak, son söz milletin olacak” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Cumhur İttifakı’nın Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Sekmen, seçim çalışmaları kapsamında Tortum ilçesine çıkarma yaptı. İlçe gezisine merkezdeki esnaf ve işyerlerini ziyaret ederek başlayan Başkan Sekmen, yine birbirinden önemli mesajlar verdi, 31 Mart seçimlerinin önemine işaret etti.


Tortum’un mahallelerinde seçmenle buluştu


Tortum ilçe merkezindeki temaslarının ardından yönünü mahallelere doğru çeviren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Uzunkavak, Serdarlı, Aşağı Serdarlı, Dikmen ve Bağbaşı’ndaki seçmenlerle bir araya geldi. Sekmen, konuşmasında AK Parti’nin 17 yıllık iktidar dönemine dikkati çekerek, “Bu dönemde söz hep milletin oldu ve son sözü hep necip milletimiz söyledi. Önümüzde bir yerel seçim var ve karşımızda bu seçimleri yerel olmaktan çıkarmak isteyen şer odakları da var. Millet onların umurunda değil; ülkedeki siyasi huzur ve istikrarla da ilgilendikleri yok. Onların bir tek derdi var; o da Liderimiz, Kurucu Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan başkası değil. Çünkü liderimiz ‘Millet’ diyor, çünkü liderimiz ‘Hizmet’ diyor, çünkü liderimiz ‘Güçlü Türkiye’ diyor. Fakat onların böyle bir kaygısı yok; bu yüzden her türlü şer ortaklığını ve yapılanmasını mubah kabul ediyorlar. Bu yüzden onlara fırsat vermemeliyiz. Millet olarak son sözü yine biz söylemeli ve 31 Mart’ta onlara yeni bir ders daha vermeliyiz” diye konuştu.


Tortum bizim vitrin değerimizdir


Bir araya geldiği seçmenlere Erzurum’a son 5 yıl içerisinde kazandırılan yatırımları anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Biz Tortum’u ne Yakutiye’den ayrı tuttuk, ne Palandöken’den, ne de Aziziye’den. Bizim için Tortum ne ise, Erzurum da odur, Erzurum ne ise, Tortum da odur. Yatırım plan ve programımızı da işte bu anlayış doğrultusunda şekillendirdik. Erzurum olarak hep birlikte büyüyeceğiz, hep birlikte gelişeceğiz. Her ilçemizi sahip kendi değerleri ve potansiyelleri doğrultusunda değerlendirmeye devam edeceğiz. Tortum ilçemiz tabiat güzellikleriyle iç içe olan şirin bir parçamız, dolayısıyla bu tabiat güzelliklerini herkes görsün, tanısın ve bilsin diye özellikle turizm eksenli yatırımlar yapacağız. Bu ilçedeki meyve ve sebze üretim imkânlarını bir fırsat olarak değerlendirecek, yöresel ürünlerimizi birer marka haline getireceğiz. Tortum ilçemizi nakış nakış işleyecek, mahalleleriyle birlikte Erzurum için vitrin bir değere dönüştüreceğiz” şeklinde konuştu.


“Tortumlu kardeşlerimiz kadirşinastır”


Konuşmasında Tortum’un 17 yıl boyunca AK Parti’ye verdiği desteği hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Çünkü Tortumlu kardeşlerim kadirşinastır, vefalıdır, millet ve memleket düşkünüdür. Bu harekete ve bize verdiği destek kuşkusuz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Erzurum’a olan bakış açısı ve AK Parti iktidarlarının Erzurum’a gösterdiği özel ilgiden dolayıdır. Biz de bu süreçte yerel kalkınma hamleleriyle şehrimizin çehresini değiştirdik, Erzurum’un makûs talihini yenmesini sağladık. Bu sebeple gayretimizin ve çabamızın ortada kalmayacağını, Tortumlu kardeşlerimizin bizi yine yalnız bırakmayacağından eminiz. Çünkü biz Tortum’la güzeliz. Uzundere ile şanslı, İspir’le kuvvetliyiz. Narman’la, Horasan’la, Oltu ve Olur’la, Karayazı, Karaçoban, Hınıs ve Tekman’la bir elin parmakları gibiyiz. Biz her bir ilçemizle ayrı özel, her bir köyümüz ve mahallemizle ayrı bir güzeliz” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 09:15
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vergi yükü azaltılacak! Özel halk otobüsü işletmecilerine müjde
    1. Vergi yükü azaltılacak! Özel halk..
    2. Avustralya'da "ambalaj pazarı" için..
    3. Gürkan’a Türk Chopper’dan ‘onursal’..
    4. Turizmci Kazım Gül, son yolculuğuna..
    5. MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK..
    6. 27. Dönem CHP Milletvekili Engin..
    7. Sabri Ülker Bilim Ödülü başvuruları..
    8. Merzifon’daki hastaneye taş kırma..
    9. Sürmene’de 1. Pide Festivali coşkulu..
    10. Renault-Nissan-Mitsubishi bulut..
    11. Cedi'den Celtics potasına 15 sayı
    12. Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 46..
    13. Türk Telekom’un olağan genel kurulu 2..
    14. Prof.Dr. Ali Erbaş öğrencilere seslendi
    15. PKK'nın tepe kadrosuna ağır darbe
    16. Dr. Aydoğan Arslan gençlerle maç yaptı
    17. "Geleceğin Meslekleri Eğitimi" ATÜ’de..
    18. Girişimcileri bürokrasiye boğmayacağız
    19. MHP'den Mansur Yavaş açıklaması: 3..
    20. Dikbayır: "Seçilecek adayları..
    21. Tahta kaşık ve şişeden kukla yaptılar
    22. Teröristbaşı Cemil Bayık'ın yardımcısı..
    23. Küçük darbukacı babasının yolunda
    24. GÜNCELLEME 2 - Kadıköy'de inşaat..
    25. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    26. Operasyonda Altun ağır yaralandı,..
    27. Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin..
    28. Nüfus Müdürlüklerinde seçim mesaisi
    29. Toprağa gölümü silahlar bulundu
    30. Sektörün payını yüzde 15’e çıkaracak!..
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu