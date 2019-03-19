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Başkan Sekmen’den seçmenlere mektup

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, seçmenlere mektup yazdı.

19 Mart 2019 Salı 16:35
Başkan Sekmen’den seçmenlere mektup

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, seçmenlere mektup yazdı.


Kendi kaleme aldığı yazıyla Erzurumlulara seslenen Başkan Sekmen, mektubunda düşüncelerini şöyle ifade etti: “AK Parti’mizin, geride kalan 17 yıllık süre zarfında Türkiye’yi nereden nereye getirdiği sizlerin de malumudur. Uzunca yıllar siyasi huzursuzluk, istikrar arayışı, kriz ve kaos ortamlarıyla karşı karşıya bırakılan güzel ülkemiz, AK Parti’mizin iktidara gelmesiyle birlikte bu açmazlarından kurtulmaya başlamış ve yeni ufuklara doğru yelken açmıştır. AK Parti’mizin yerel yönetim anlayışı ve belediyecilik vizyonu sayesinde, değil sadece şehirler, artık ilçeler bile birbirleriyle yarışır hale gelmiş, AK Parti kadrolarının elinin değdiği her yerde, yaşanılabilirlik ve memnuniyet düzeyi en üst seviyelere taşınmıştır. Bizler bu şekilde Milletvekillerimiz, AK Parti teşkilatlarımız ve yerel yönetimler olarak bir ekip anlayışıyla hizmetlere devam ediyoruz.”


“Erzurum artık eski Erzurum değildir”


Başkan Mehmet Sekmen, mektubunda şehrin bir çekim alanına dönüştüğünü ifade etti. Sekmen, şöyle devam etti: “Erzurum, artık eski Erzurum değildir. Erzurum; sahip olduğu tüm potansiyelleri AK Parti iktidarıyla değerlendirme fırsatına kavuşmuş, şehrin yarınlarını düşünerek hayata geçirdiğimiz yatırım ve projelerimiz sayesinde bu kadim şehir, bir çekim alanına dönüşmüştür. Erzurum bugün tarımdan hayvancılığa, kültürden turizme, ekonomiden spora, eğitimden sanata, altyapıdan ulaşım ve kentsel dönüşüme varıncaya kadar hemen hemen her alanda ön plana çıkmış ve şehrimizin sürekli büyüyüp gelişmesinde itici güç olma görevini de Hükümetimiz ve Büyükşehir Belediyemiz üstlenmiştir. Şehrimiz açısından her yıl nüfusu azalan bir kentten son 20 yılda ilk kez nüfusu artan bir şehir konumuna ulaştık.”


Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, mektubunda 31 Mart seçimlerinin önemini şöyle ifade etti: “Önümüzde yeni bir dönem var ve Erzurum’un bu dönemi nasıl geçireceğine yine siz karar vereceksiniz. Bizim referanslarımız belli Birincisi; milletine hizmetkâr olmuş dünya liderimizin öncülüğündeki AK Parti’miz. İkincisi de, sınırlarını, ilke ve esaslarını yine AK Parti’mizin oluşturduğu belediyecilik anlayışımızla birlikte Erzurum’a bugüne kadar verdiğimiz hizmet ve yatırımlarımız. O halde Erzurum’un yarınlarını 31 Mart’ta yapacağınız tercihle hep birlikte şekillendirelim! Merkezi hükümetle uyum içerisinde çalışacak bir yönetim oluşturup, bu hizmet seferberliğinin devam etmesini hep birlikte sağlayalım. Laf söylemesi kolaydır, iş yapmak, icraat ortaya koymak zordur. İcraat tecrübe ister, bilgi ve birikim ister. Cumhur İttifakımıza destek sizden, gayret bizden.”

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:35
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