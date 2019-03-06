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Başkan Sekmen’den Regaib Kandili mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen kandil mesajı yayınladı.

06 Mart 2019 Çarşamba 16:38
Başkan Sekmen’den Regaib Kandili mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Bir gece düşünün ki, Rahmet Peygamberinin dilinden dua; mübarek Receb, Şaban ve Ramazan aylarına da müjdeci olmuştur. İşte o gece mübarek Regaib Kandili’dir” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, perşembeyi cumaya bağlayan gecenin mübarek Regaib Kandili olması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Sekmen mesajında; İslam âleminin mukaddes kabul ettiği zaman dilimlerinden olan Üç Aylar’a dikkat çekerek, bu mübarek aylar ve bu ayları bereketiyle kuşatan mübarek gecelerin Müslümanlar için aynı zamanda birer kurtuluş vesilesi olduğunu dile getirdi.

 

“Ne mutlu kurtuluşa erebilene”

 

Receb, Şaban ve Ramazan aylarının müjdecisi olan Regaib Kandili’nin, kalp kapılarını açan bir anahtar olmasının yanında, inananlar için rahmet ve mağfiret ışığı olduğunu vurgulayan Başkan Sekmen, “Bu öyle bir gece ki; Sevgili Peygamberimizin mübarek dilinden dökülen dua olmuştur. Bu öyle bir gece ki; Receb ayının, Şaban ve Ramazan ayının mübarek kapısı olmuştur. Dolayısıyla ne mutlu bu kapıdan girebilene Ne mutlu kurtuluşu müjdeleyen bu gecenin feyzinden, ihsanından ve bereketinden faydalanabilene Ve yine ne mutlu ki Rahmet Peygamberi’nin duasıyla süslenen bu mübarek gecede kurtuluşa erebilene” ifadelerini kullandı.

 

“Bu gecede bol bol dua edelim”

 

Mübarek gün ve gecelerin, ibadetin özü olan dua, tövbe ve istiğfar nimetlerinden istifade edebilmek için de büyük bir fırsat olduğunun altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yayımladığı mesajında şunları kaydetti: “Bu gecede ellerimizi tövbelerimizin kabulü için, af ve mağfiret için açalım Bu gecede ellerimizi Receb ve Şaban aylarının bize mübarek kılınması için açalım Bu gecede ellerimizi Ramazan ayına erişebilmek ve dahi kurtuluşa erebilmek için açalım Bu gecede ellerimizi birlik ve beraberliğimizin daim, Alem-i İslam’ın kaim olması için açalım Bu gecede ellerimizi mazlum kardeşlerimiz için, hep birlikte felahımız, sıhhat ve selametimiz için açalım Ve bu gece ellerimizi Allah’ın razı olduğu kullardan olabilmek için açalım Bol bol dua edelim ve yine duası kabul edilenlerden olalım inşallah Bu vesileyle aziz milletimiz ve bütün İslam âleminin mübarek Regaib Kandili’ni kutluyor ve bizleri daha nice mukaddes gün ve gecelere ulaştırmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum.”

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:38
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