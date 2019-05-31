Başkan Sekmen’den Ramazan Bayramı mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Bir ay boyunca ‘sabır’ ve ‘şükür’ diyerek manevi doygunluğa ulaştık. Tuttuğumuz oruçlar, yaptığımız ibadetler ve rahmet pınarlarına açtığımız avuçlarımızla; hamdolsun bir Ramazan Bayramı’na daha kavuştuk” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, bayramların tüm güzel hasletlerin kaynağı ve membağı olduğunu ifade etti. Başkan Sekmen, “Bayramlar gönül köprüsüdür, muhabbet bağıdır. Bayramlar yürek coşkusudur, kaynaşmaktır, buluşmaktır. Hele Ramazan bayramı ki; Allah rızası için tutulan oruçların bu dünyadaki ecridir, karşılığıdır, mükâfatıdır. Dolayısıyla bizleri böyle bir iklim ve atmosferden mahrum etmediği için Yüce Allah’a ne kadar şükretsek azdır” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN SEKMEN’DEN BAYRAMA ÖZEL TARİF

Ramazan ayının Âlem-i İslam’ı bereketiyle kuşattığını ve imsak ile akşam arasında geçen sürenin en derin manevi haz ve duygularla yaşandığını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Bu süreyi iftar nimetiyle ödüllendiren Yüce Allah, bu mübarek ayın sonunu ise, kuşkusuz bayramla şenlendirmiştir. Sabrı, açlığı ve nefisle sürekli mücadeleyi öğrenen kullar için bayram; hazların en büyüğü ve mükâfatın en kıymetlisidir. Kazancından ve malından Ramazan ayı boyunca Allah yolunda infak edenler için bayram; izzet ve ikrama kavuşmak ve dahi zilletten uzakta kalmak demektir. Ramazan ayında kalp kiri ve gönül pasından kurtulmayı başaranlar için bayram; rahmet pınarlarında yıkanmak demektir. Bayram; sarılmaktır ve kucaklaşmaktır. Kırılan kalpleri onarmaya yarayacak bir helalleşme fırsatıdır. Bayram; büyüklerimize hürmet, küçüklerimize ise sevgidir. Bayram; milletimiz için birliktir, beraberliktir, kardeşliktir. Ve bayram; bizi biz yapan tüm değerlerin yegâne bir bütünüdür” diye konuştu.

“DAHA NİCE BAYRAMLARDA BULUŞALIM”

Bayram ve bayramlaşmanın anlam ve hal dilini hayatın tüm aşamalarına taşımak gerektiğini vurgulayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Asıl ihtiyaç duyduğumuz şey de zaten budur. Bunu başarabildiğimiz an, yaşantımızın bütünüyle anlam ve derinlik kazandığı an olacaktır. İşte bu duygu ve düşüncelerle Erzurumlu hemşehrilerim başta olmak üzere tüm İslam Âlemi’nin mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Allah, bizleri daha nice bayramlara eriştirsin;kavuşmalarımız sıcak, samimi ve daim olsun inşallah” niyazında bulundu. Öte yandan Başkan Sekmen, bayram tatili için karayolu ile seyahat edecek olanlara da ‘Hayırlı yolculuklar’ temennisinde bulunmayı da ihmal etmedi.