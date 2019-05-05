Başkan Sekmen’den Ramazan ayı mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “İlahi rahmetle beraber bereketin de sağanak gibi yağdığı mübarek Ramazan ayının, Âlem-i İslam için daha nice hayırlara vesile olmasını niyaz ediyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ramazan ayı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında Ramazan ayının taşıdığı anlam ve öneme de vurgu yapan Başkan Sekmen, Ramazan ayı ve oruç ibadetinin, sadece uhrevi hayata yönelik bir yatırım fırsatı olmadığının altını çizerek, “Ramazan ayı geleneksel zenginliğiyle kültür hayatımıza, alışveriş heyecanıyla ticaret hayatımıza ve insani ilişkiler özelinde de gündelik hayatımıza olumlu birçok katkı sunmaktadır. Dahası Ramazan ayı ve oruç, nizamdır, intizamdır, sabır mektebidir. İnsanın kendi kendini disipline etmesidir, iç dünyasını gözden geçirmesidir. Ramazan ayı kalplerin her türlü kir ve pastan arındırılarak temizlenmesidir, cilalanmasıdır” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ramazan ayının hem dini ve hem de sosyal yaşam açısından diğer aylara göre çok daha büyük bir öneme haiz olduğunu ifade ettiği mesajında; bu aya ulvi bir nitelik kazandıran faktörlerin başında, ebedi kurtuluşun anahtarı olan Kur’an-ı Kerim’in geldiğini kaydetti.

Başkan Sekmen, “Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim, bu ay içerisinde indirilmiş ve insanlığın önünde yine insani değerlerle örülü yepyeni bir ufuk açmıştır, ebedi saadeti ve kurtuluşa giden yolu göstermiştir. Bunun yanında ‘Bin aydan daha hayırlı’ olan mübarek Kadir Gecesi de, yine bu kutlu zaman diliminin içerisindedir. Ramazan ayının manevi değeri işte bu yüzden yücedir, bu yüzden özeldir” diye konuştu.

Başkan Sekmen: “Ramazan ayı bir mekteptir”

İnananlar için Ramazan ayının hem dinamizm, hem manevi zevk ve hem de inanç dünyası için bambaşka bir renk olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Bu ayın feyzi ve bereketiyle gönül inceliğine kavuşan müminler, ahlaki ve insani hasletlere daha bir sıkı bağlanırlar. Ramazan ayında kalpler yumuşar, sevgi ve muhabbet doyumsuz bir hal alır. İlaveten Ramazan ayı bir mekteptir; tok olanlara açın halinden anlamayı ve gün gelir altının bile gümüşe muhtaç olabileceğini öğretir. Oruç ibadetiyle iradeleri güçlendirir, iftar ve sahur vakitleriyle zamanı disipline ettirir, Teravih namazıyla da, birlik ve beraberlik bilincini yerleştirir. İnananları paylaşmaya, yardımlaşmaya ve dayanışmaya sevk eden Ramazan ayı, nihayetinde bayram coşkusu ve sevinciyle bizlere kucaklamayı ve kucaklaşmayı öğretir” şeklinde konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ramazan ayı mesajında şöyle niyazda bulundu:

“Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluş fırsatı olan mübarek Ramazan ayına hamdolsun bir kez daha eriştik. Cenab-ı Hak, bizleri bu rahmet ikliminin feyzinden ve bereketinden nasiplenenlerden eylesin. Yüce Allah tutacağımız oruçlarımızı dergâh-ı izzetinde kabul, dualarımızı, hayır ve hasenatımızı makbul eylesin. Mevla, bu mukaddes zaman dilimini, zorda ve darda olan tüm din kardeşlerimiz için inşirah kapısı, ümmetin selameti için de vesile kılsın inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle başta Erzurumlu hemşehrilerimiz olmak üzere tüm İslam Âlemi’nin mübarek Ramazan ayını yürekten kutluyorum.”