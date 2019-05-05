0553 313 94 23

Başkan Sekmen’den Ramazan ayı mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “İlahi rahmetle beraber bereketin de sağanak gibi yağdığı mübarek Ramazan ayının, Âlem-i İslam için daha nice hayırlara vesile olmasını niyaz ediyoruz” dedi.

05 Mayıs 2019 Pazar 13:18
Başkan Sekmen’den Ramazan ayı mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “İlahi rahmetle beraber bereketin de sağanak gibi yağdığı mübarek Ramazan ayının, Âlem-i İslam için daha nice hayırlara vesile olmasını niyaz ediyoruz” dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ramazan ayı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında Ramazan ayının taşıdığı anlam ve öneme de vurgu yapan Başkan Sekmen, Ramazan ayı ve oruç ibadetinin, sadece uhrevi hayata yönelik bir yatırım fırsatı olmadığının altını çizerek, “Ramazan ayı geleneksel zenginliğiyle kültür hayatımıza, alışveriş heyecanıyla ticaret hayatımıza ve insani ilişkiler özelinde de gündelik hayatımıza olumlu birçok katkı sunmaktadır. Dahası Ramazan ayı ve oruç, nizamdır, intizamdır, sabır mektebidir. İnsanın kendi kendini disipline etmesidir, iç dünyasını gözden geçirmesidir. Ramazan ayı kalplerin her türlü kir ve pastan arındırılarak temizlenmesidir, cilalanmasıdır” ifadelerini kullandı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ramazan ayının hem dini ve hem de sosyal yaşam açısından diğer aylara göre çok daha büyük bir öneme haiz olduğunu ifade ettiği mesajında; bu aya ulvi bir nitelik kazandıran faktörlerin başında, ebedi kurtuluşun anahtarı olan Kur’an-ı Kerim’in geldiğini kaydetti.


Başkan Sekmen, “Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim, bu ay içerisinde indirilmiş ve insanlığın önünde yine insani değerlerle örülü yepyeni bir ufuk açmıştır, ebedi saadeti ve kurtuluşa giden yolu göstermiştir. Bunun yanında ‘Bin aydan daha hayırlı’ olan mübarek Kadir Gecesi de, yine bu kutlu zaman diliminin içerisindedir. Ramazan ayının manevi değeri işte bu yüzden yücedir, bu yüzden özeldir” diye konuştu.


Başkan Sekmen: “Ramazan ayı bir mekteptir”


İnananlar için Ramazan ayının hem dinamizm, hem manevi zevk ve hem de inanç dünyası için bambaşka bir renk olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Bu ayın feyzi ve bereketiyle gönül inceliğine kavuşan müminler, ahlaki ve insani hasletlere daha bir sıkı bağlanırlar. Ramazan ayında kalpler yumuşar, sevgi ve muhabbet doyumsuz bir hal alır. İlaveten Ramazan ayı bir mekteptir; tok olanlara açın halinden anlamayı ve gün gelir altının bile gümüşe muhtaç olabileceğini öğretir. Oruç ibadetiyle iradeleri güçlendirir, iftar ve sahur vakitleriyle zamanı disipline ettirir, Teravih namazıyla da, birlik ve beraberlik bilincini yerleştirir. İnananları paylaşmaya, yardımlaşmaya ve dayanışmaya sevk eden Ramazan ayı, nihayetinde bayram coşkusu ve sevinciyle bizlere kucaklamayı ve kucaklaşmayı öğretir” şeklinde konuştu.


Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ramazan ayı mesajında şöyle niyazda bulundu:


“Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluş fırsatı olan mübarek Ramazan ayına hamdolsun bir kez daha eriştik. Cenab-ı Hak, bizleri bu rahmet ikliminin feyzinden ve bereketinden nasiplenenlerden eylesin. Yüce Allah tutacağımız oruçlarımızı dergâh-ı izzetinde kabul, dualarımızı, hayır ve hasenatımızı makbul eylesin. Mevla, bu mukaddes zaman dilimini, zorda ve darda olan tüm din kardeşlerimiz için inşirah kapısı, ümmetin selameti için de vesile kılsın inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle başta Erzurumlu hemşehrilerimiz olmak üzere tüm İslam Âlemi’nin mübarek Ramazan ayını yürekten kutluyorum.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 13:18
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması
    1. İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı..
    2. Didim’de 75 Gençlik ailesi kahvaltıda..
    3. Yedi Sanat derneği üyeleri Didim’de..
    4. Geleceğin teknoloji yıldızları aranıyor
    5. Türk polislerinden eli öpülecek..
    6. Aydın Büyükşehir vatandaşları iftar..
    7. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İsrail..
    8. İstihbarattan kritik PKK uyarısı!..
    9. Gün boyu susamamak için sahurda ne..
    10. Erdek’te küçük sporcular yarıştı
    11. Başkan yardımcısı top oynarken kolunu..
    12. Bahçeli'den çok sert açıklama: Sessiz..
    13. Bayern Münih'te Robben-Ribery dönemi..
    14. Doğanşehir Anadolu Lisesinde mezuniyet..
    15. Aydınlı miniklerden anlamlı etkinlik
    16. Kuşadası'nda kruvaziyer bereketi
    17. Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey..
    18. Bir yanda işkence bir yanda küfür!..
    19. Ramazan öncesi denetimler sıklaştırıldı
    20. Sivas Valisi Ayhan’dan Başkan..
    21. Akif Kemal Akay’dan Ahmet Ataç’a..
    22. YUDER, Uluslararası Öğrenci Buluşması..
    23. Osmaniye’de traktör şarampole uçtu: 1..
    24. Altaylı, Süleyman Soylu ile..
    25. Başkan Ataç’a ziyaretler sürüyor
    26. (Düzeltme) Milas’ta feci kaza: 2 ölü,..
    27. Mim Kemal Öke Eskişehir’de ağırlandı
    28. Milletvekili Çakır’dan Başkan..
    29. Şehit annesini kadın vekiller teskin..
    30. Halk otobüsü esnafına mutlu haber
    Ukrayna Türkiye'yi uyardı ve 38 ton domatesi geri gönderdi!
    Ukrayna Türkiye'yi uyardı ve 38 ton domatesi geri gönderdi!
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    Milli İHA Anka oyunu, PUBG'ye rakip oldu!
    Milli İHA Anka oyunu, PUBG'ye rakip oldu!
    Başarılı İHL’nin nefesini kestiler
    Başarılı İHL’nin nefesini kestiler