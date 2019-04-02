Başkan Sekmen’den Miraç Kandili mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Miraç; Peygamber Efendimizin Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya, oradan da göklere yükseltildiği ve Rabbimizin huzuruna kabul edildiği mübarek ve müstesna bir gecedir. Yüce Rabbimiz, Kerim Kitabımızda bu geceyi şöyle buyurmaktadır: ‘Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.’ Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) için büyük şan ve şerefle dolu olan Miraç mucizesi, biz Müslümanlar için de ilahi rahmet ve lütuflarla doludur. Miraç gecesi, Kadir gecesinden sonra İslam âleminin en değerli gecesi olarak kabul edilmektedir. Miraç, Peygamber Efendimizin şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufkudur. Çünkü miracın özünde kötülüklerden temizlenme, insanlığın yararına değerler üretme, paylaşma, sorumluluk ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek âli mertebelere ulaşmak vardır. Bu duygu ve düşüncelerle dindaşlarımızın, kardeşlerimizin, soydaşlarımızın ve hemşehrilerimizin Miraç Kandili’ni tebrik ediyor, bu gecede yapılan duaların; İslam dünyasının birlik, dirlik ve beraberliğine, kardeşliğimizin güçlenmesine, insanlığın huzur ve mutluluğuna vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Aziz vatanımız için şüheda mertebesine ulaşan kahramanlarımızı, şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”