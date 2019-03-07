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Başkan Sekmen’den Dünya Kadınlar Günü mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü yayımladığı bir mesajla kutladı.

07 Mart 2019 Perşembe 14:02
Başkan Sekmen’den Dünya Kadınlar Günü mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü yayımladığı bir mesajla kutladı.


Başkan Sekmen mesajında, “Kadınlar bizim annelerimiz, kadınlar bizim eşlerimiz, kadınlar bizim kızlarımız, kız kardeşlerimiz ve kadınlar sadece toplumsal yaşamın değil; aile kurumunun, dünümüzün ve yarınlarımızın da kilometre taşıdır” ifadesini kullandı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, 8 Mart Kadınlar Günü’nün, kadın emekçiliği ve dayanışmasını sembolize etmesi dolayısıyla kutlandığını da anımsatarak, “Bizim toplumumuzda kadınlarımızın taşıdığı anlam ve önem bir güne sığdırılamayacak kadar büyüktür. Çünkü kadın nesil yetiştirendir, toplumu şekillendirendir, tarihin seyrini değiştiren ve hatta yön gösterendir. Biz de kadın milli mücadeledir; Nene Hatun’dur, Fatma Bacı’dır, Şerife Bacı’dır, Halime Çavuş’tur. İnancımız gereği ise biz de kadın; annelik gibi ulvi bir sıfata sahip olmasından dolayı ayaklarının altına cennet serilecek kadar mukaddestir” diye konuştu.


Kadınların sosyal hayatta, siyasette ve sivil toplum yaşamında rol almalarını sürekli desteklediklerini ve bu doğrultuda çeşitli zeminler de oluşturduklarını anlatan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şunları kaydetti:


“Türk siyaset tarihine bakıldığında görülecektir ki; kadının siyasal yaşamda en çok yer aldığı dönem AK Parti dönemleridir. Kadınlara özel politik yaklaşımlar sergileyen, kadınlar için pozitif ayrıcalık sağlayan, kadınları sadece seçme ve seçilme haklarıyla değerlendirmeyip, onlara yönetimlere katılma fırsatı sunan siyasi hareket de yine AK Parti’dir. Çünkü biz biliyoruz ki; toplumsal gelişime çıkan yol, kadından ve kadın gücünden geçiyor. Dün olduğu gibi, Erzurum’da bugün ve yarın da, kadınlarımızın üstlendiği bu rolü güçlendirmeye devam edecek, onları kesinlikle geri planda bırakmayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyor, her bir hanım kardeşimizi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum.”

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 14:02
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