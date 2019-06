Başkan Sekmen’den Dünya Çevre Günü mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Sürdürülebilir kalkınmanın en önemli paydaşlarından birisi de, yaşanabilir bir çevredir” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Sekmen, çevre sorunlarıyla iç içe yaşayan toplumların gelişen dünya koşullarına kesinlikle uyum sağlayamayacaklarına işaret ettiği mesajında, “Ekolojik anlamda çevresel değerleri tüketmek demek, gelecekte üstesinden gelinemeyecek çok büyük sorunlar üretmek demektir” ifadesine yer verdi.

Çevrenin tarifi yapılırken akıllara sadece tabiat zenginliklerinin getirilmemesi gerektiğini vurgulayan Başkan Sekmen, en basit şehir planlamasının bile çok önemli bir çevresel adım niteliği taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

“Merkezinde insan olan ve insanı ilgilendiren her alan, çevreyle muhakkak doğrudan ilgilidir. Zira insani ihtiyaçları gidermeye çalışırken, çevresel etkilerin göz önünde bulundurulmayacağı bir süreç, kesinlikle sağlıklı ve sürdürülebilir bir süreç değildir. Dolayısıyla gelişmiş ülkelerde çevre demek insan demek, insan demek çevre demektir. Şu halde çevresel duyarlılığa sahip olmayan ve çevre bilincini geliştirememiş olan ülkelerde ister sosyal ya da kültürel, isterse ekonomik ya da toplumsal hangi değerlere sahip olunursa olunsun; sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin bir yanı sürekli eksik kalacaktır”

“Çevre bizim en büyük önceliğimizdir”

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’da hayata geçirdikleri her proje ve halka hizmet noktasında attıkları her adımda çevreyi en ön planda tuttuklarının altını çizdi. Başkan Sekmen, “Erzurum’da ağaçlandırma çalışmalarından tutunuz da, şehrin atık sularının arıtılması ve doğaya tekrar kazandırılmasına varıncaya kadar attığımız tüm adımlarda en büyük önceliğimiz çevre olmuştur.İlaveten şehrimizde bugün katı atıkları bile ayrıştırıp geri dönüşüme dâhil etme imkânına da sahibiz. Büyükşehir Belediyemizin işte bu yatırımları dahi doğa ve çevre hassasiyetimizi göstermesi açısından bize göre kayda değer adımlardır. Biz Erzurum’u geliştirip dönüştürmeye ve buna paralel olarak şehrimizi yeniden inşa etmeye çalıştığımız her aşamada çevreyi ve ekolojik dengeyi korumaya devam edeceğiz. Bu manada her türlü işbirliğine de hazır olduğumuzun bilinmesini istiyor, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.