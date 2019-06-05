0553 313 94 23

Başkan Sekmen’den Dünya Çevre Günü mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Sürdürülebilir kalkınmanın en önemli paydaşlarından birisi de, yaşanabilir bir çevredir” dedi.

05 Haziran 2019 Çarşamba 11:45
Başkan Sekmen’den Dünya Çevre Günü mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Sürdürülebilir kalkınmanın en önemli paydaşlarından birisi de, yaşanabilir bir çevredir” dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Sekmen, çevre sorunlarıyla iç içe yaşayan toplumların gelişen dünya koşullarına kesinlikle uyum sağlayamayacaklarına işaret ettiği mesajında, “Ekolojik anlamda çevresel değerleri tüketmek demek, gelecekte üstesinden gelinemeyecek çok büyük sorunlar üretmek demektir” ifadesine yer verdi.


Çevrenin tarifi yapılırken akıllara sadece tabiat zenginliklerinin getirilmemesi gerektiğini vurgulayan Başkan Sekmen, en basit şehir planlamasının bile çok önemli bir çevresel adım niteliği taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:


“Merkezinde insan olan ve insanı ilgilendiren her alan, çevreyle muhakkak doğrudan ilgilidir. Zira insani ihtiyaçları gidermeye çalışırken, çevresel etkilerin göz önünde bulundurulmayacağı bir süreç, kesinlikle sağlıklı ve sürdürülebilir bir süreç değildir. Dolayısıyla gelişmiş ülkelerde çevre demek insan demek, insan demek çevre demektir. Şu halde çevresel duyarlılığa sahip olmayan ve çevre bilincini geliştirememiş olan ülkelerde ister sosyal ya da kültürel, isterse ekonomik ya da toplumsal hangi değerlere sahip olunursa olunsun; sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin bir yanı sürekli eksik kalacaktır”


“Çevre bizim en büyük önceliğimizdir”


Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’da hayata geçirdikleri her proje ve halka hizmet noktasında attıkları her adımda çevreyi en ön planda tuttuklarının altını çizdi. Başkan Sekmen, “Erzurum’da ağaçlandırma çalışmalarından tutunuz da, şehrin atık sularının arıtılması ve doğaya tekrar kazandırılmasına varıncaya kadar attığımız tüm adımlarda en büyük önceliğimiz çevre olmuştur.İlaveten şehrimizde bugün katı atıkları bile ayrıştırıp geri dönüşüme dâhil etme imkânına da sahibiz. Büyükşehir Belediyemizin işte bu yatırımları dahi doğa ve çevre hassasiyetimizi göstermesi açısından bize göre kayda değer adımlardır. Biz Erzurum’u geliştirip dönüştürmeye ve buna paralel olarak şehrimizi yeniden inşa etmeye çalıştığımız her aşamada çevreyi ve ekolojik dengeyi korumaya devam edeceğiz. Bu manada her türlü işbirliğine de hazır olduğumuzun bilinmesini istiyor, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 11:45
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Bayındır: “Bu şehir sizden görev bekliyor”
    1. Başkan Bayındır: “Bu şehir sizden..
    2. Zorlu Enerji, elektrikli araç şarj..
    3. Aileyi ifsat komiteleri devrede!..
    4. AK Parti’li Milletvekili Can:..
    5. Ankara’da cadde ve sokaklar boş kaldı
    6. Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 3..
    7. 35 ölü, yüzlerce yaralı! Sudan’daki..
    8. Su yılanları yakın takipte
    9. Dünya Gençler Halter Şampiyonası
    10. Şemdinli balında üretim zamanı
    11. Başkan Sekmen’den Dünya Çevre Günü..
    12. Eski UEFA Başkanı Lennart Johansson'un..
    13. Tam 200 bin litre yakıt aldı!
    14. Meradaki 4 asırlık çınar ağacını..
    15. "Kargo sektörü 2023’ün stratejik..
    16. Teşvik kapsamına alınan jeotermal..
    17. "Artık kaçırdığımız madalyalara üzülür..
    18. Diyanet'ten Kur'an eğitiminde yeni..
    19. TOHM'da durmak yok
    20. Çankaya’nın 7/24 açık kütüphane sayısı..
    Hadis ve Ehl-i Sünnet’i inkar edip kadın-erkek karışık namaz kılıyorlar! 114 Hareketi tehlike saçıyor
    Hadis ve Ehl-i Sünnet’i inkar edip kadın-erkek karışık namaz kılıyorlar! 114 Hareketi tehlike saçıyor
    Bakan Soylu Trabzon'daki olayla ilgili konuştu: Bunu kınıyorum, ayıplıyorum, yanlış buluyorum
    Bakan Soylu Trabzon'daki olayla ilgili konuştu: Bunu kınıyorum, ayıplıyorum, yanlış buluyorum
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Ahmet Davutoğlu: Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde...
    Ahmet Davutoğlu: Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde...
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor