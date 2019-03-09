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Başkan Sekmen’den Deprem Haftası mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Deprem Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

09 Mart 2019 Cumartesi 11:32
Başkan Sekmen’den Deprem Haftası mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Deprem Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Sekmen, mesajında şunları kaydetti: “Her yıl ülkemizde 1 ve 7 Mart tarihleri Deprem Haftası olarak kutlanmaktadır. Ülkemiz, bulunduğu coğrafi konum, jeolojik yapısı ve iklim özellikleri nedeni ile birçok doğal afet riski ile karşı karşıyadır. Bu afetlerin başında deprem gelmektedir. İlimizde kentsel dönüşümü zorunlu kılan temel faktörlerin başında ‘Deprem’ gerçeği bulunmaktadır. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak AFAD İl Müdürlüğü ve ilçe belediyeleri ile beraber, il ve ilçe merkezlerinde Acil Durum Toplanma Alanlarının belirlenmesi ile ilgili çalışmalar koordineli olarak Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’mız Deprem ve Zemin Müdürlüğü ile yürütülmektedir. Bu çalışmalar sonucunda merkez ilçelerde yaklaşık 250 civarında toplanma alanının yer tespiti yapılmış olup; bu alanlarla ilgili düzenlemeler de gerçekleştirilmiştir. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz 2014 yılından bu yana deprem bilinci ve gerçeği kapsamında 26 alanda yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmaları hızla hayata geçirildi. Bu vesileyle ilimizde deprem bilincini yaygınlaştırmak adına eğitim çalışmalarına devam edeceğimizi ifade ediyor, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmet ve saygıyla anıyorum.”

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 11:32
  1. doğa

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