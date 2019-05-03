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Başkan Sekmen’den Basın Özgürlüğü Günü mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak kabul edilen 3 Mayıs’ı yazılı bir mesajla kutladı.

03 Mayıs 2019 Cuma 17:31
Başkan Sekmen’den Basın Özgürlüğü Günü mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak kabul edilen 3 Mayıs’ı yazılı bir mesajla kutladı.


Başkan Sekmen, basın özgürlüğünün evrensel bir kavram olduğuna vurgu yaptığı mesajında; en az bu kavram kadar evrensel değerlerin debüyük önem taşıdığını belirterek, “Basın özgürlüğü başkadır, özgürlükte sınır tanımamak başkadır. Dolayısıyla bu iki farklı kavramı birbiriyle eşdeğer görmek demek; basın ahlakını ve basın meslek ilkelerini hiçe saymak demektir” dedi. Türkiye’nin, hem kendi kanunları ve hem de tarafı olduğu uluslararası tüm anlaşma ve sözleşmelerde basın özgürlüğünü teminat altına aldığını ve özgür basını aynı zamanda demokrasinin bir gereği olarak kabul ettiğini dile getiren Başkan Sekmen, “Özgür basın, çağdaş toplumlarda temel hak ve hürriyetler için güvence olmakla birlikte aynı zamanda bir denetim mekanizmasıdır” diye konuştu.



Mesajında; Erzurum’un basın geçmişi ve geleneğine dikkat çeken Başkan Sekmen, “Herkes bilmektedir ki; Erzurum basını milli mücadelenin diri tutulmasını ve mücadele ruhunun kısa zamanda çok daha geniş kesimlere ulaşmasını sağlayan yegâne bir unsur olmuştur. Bu bakımdan Erzurum basınının yeri tarihte hep özel kalmıştır, kalmaya da devam edecektir. İlaveten geçmişte olduğu gibi, Erzurum basını günümüzde de etkin bir role sahiptir. Bu şehir, zor şartlara rağmen mesleğini layıkıyla icra eden ve birbirinden başarılı çalışmalara imzasını atan gazetecilere sahip olduğu için de ayrıca şanslıdır. Yerel ve yaygın basın kuruluşlarımızın, kamuoyunun haber alma ve bilgi edinme hakkını sorumlu gazetecilik anlayışı çerçevesinde temin ediyor olmaları her türlü takdirin üzerindedir. Bu vesile ile 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutluyor, medya mensubu kardeşlerimize çalışma yaşamlarında başarılar diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 17:31
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