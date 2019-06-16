Başkan Sekmen’den Babalar Günü mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Baba demek sığınak demek, baba demek korunak demek, baba demek can demektir. Babalık; tıpkı annelik gibi duyguların en yücesi ve fedakârlığın tartışmasız tek tarifidir” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Babalar Günü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.

Babaların, maddi ve manevi her türlü zorluk, çile, eza ve cefa karşısında aileleri için direnip mücadele eden mümtaz şahsiyetler olduğunu vurgulayan Başkan Sekmen, mesajında; “Yeryüzünde hiçbir baba yoktur ki; ailesi için nefsinden geçmemiş olsun” diyerek, babaların aslında birer fedakârlık örneği olduğunun da altını çizdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, anne ve babanın toplumsal açıdan taşıdığı değer kadar, dini açıdan da kıymete haiz birer makamı ifade ettiği mesajında, “Anne ve babasına sırtını dönen bir evlat, toplumda ‘Yadırganmak’ suretiyle nasıl ki bir yaptırıma tabi tutuluyorsa, bu durum dini açıdan da öyledir. Allah’ın rızasını kazanmak isteyen kullar için yüce dinimizin işaret ettiği yollardan birisi de, unutulmamalıdır ki; anneyi ve babayı hoşnut etmekten geçmektedir. Dolayısıyla babasına ve annesine iyilik eden evlatlara cennet vardır, uhrevi yaşamda sonsuz selamet vardır” ifadelerini kullandı.

Sekmen: “Babalar, Allah’ın merhamet kapısıdır”

Babaların, Yüce Allah’ın insana bahşettiği en büyük velinimet olduğunu vurgulayan Başkan Sekmen, kutlama mesajında şunları kaydetti: “Babalarımız varlık sebebimiz, babalarımız hayatımızı madden ve manen imar eden fazilet, bereket ve merhamet abidelerimizdir. Evladı için bir baba; geleceğini şekillendiren bir mektep, güven ve huzur dolu bir kucak, ilaveten sevgi, merhamet ve şefkatle de dolu sıcacık bir ocaktır. Babalar evlatları için Allah’ın açtığı rahmet ve bereket kapısıdır. Babalar, aile içerisinde huzurun, saadet ve sürurun kaynağı; şefkat pınarının eksilmek bilmeyen suyudur. Ne mutlu bu sudan kana kana içebilen ve ne mutlu babasının gönlünü hoş tutabilen evlatlara.”

Öte yandan Başkan Sekmen, kutlama mesajında evlatlarını vatan uğruna şehit veren babaları da unutmadı. Sekmen, şehit babası olmanın, şereflerin belki de en büyüğü olduğunu ifade ederek, “Şehit babası olmak, şefaat kapısı olmak demek. Dolayısıyla şeref levhalarımız olan şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, bizlere emanet bıraktıkları anne ve babalarını ise, başlarımızda taşıdığımız birer taç olarak kabul ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehitlerimizin babaları olmak üzere bütün babalarımızın gününü kutluyor, ellerinden muhabbetle öpüyorum. Ahirete göç etmiş olan babalarımıza da, Yüce Allah’tan sonsuz rahmet niyaz ediyorum” dedi.