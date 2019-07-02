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Başkan Sekmen’den 3 Temmuz mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Erzurum’a gelişinin 100’üncü yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

02 Temmuz 2019 Salı 17:19
Başkan Sekmen’den 3 Temmuz mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Erzurum’a gelişinin 100’üncü yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında; 3 Temmuz gününü Milli Mücadele meşalesinin yakıldığı gün olarak nitelendiren Başkan Sekmen, Anadolu’da yakılan bu meşalenin, Erzurum ve Sivas kongreleri ile tüm karanlıkları boğduğunu ve milletin kaderini yine ancak milletin kendisinin belirleyeceğinin bu vesileyle tüm dünyaya ilan edildiğini kaydetti. 3 Temmuz 1919’da Erzurum’a gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, fedakârlığın en büyüğüne, inanç ve inanmışlığın en üst mertebesine yine bu şehirde tanıklık ettiğini vurgulayan Başkan Sekmen, “Kaldı ki, Mustafa Kemal Paşa’ya: ‘Bu milletle neler yapılmaz ki!’ dedirten de, Erzurum’da gördüğü işte bu azim ve kararlılıktır” ifadesini kullandı.


TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE GİDEN YOL


Ordu Müfettişi olarak geldiği Erzurum’da tüm rütbelerinden, mevki ve makamından feragat etmek suretiyle safını milletin yanında tutan Gazi’nin, Erzurum Kongresi ile milletin kaderini tayin eden ilk adımı attığını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, mukaddes Anadolu topraklarında atılan bu adımla Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolun açıldığını ifade etti. Kutlama mesajında; Atatürk’ün Erzurum, Erzurum’un da Atatürk için ihtiva ettiği öneme vurgu yapan Başkan Sekmen, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum’a geldikten sonraki günlerini başta Erzurum ve ardından Sivas Kongresi hazırlıklarını yaparak geçirmiştir. Gazi, Milli Mücadele hareketinin önderliğine Erzurum’da seçilmiş, ardından Erzurum’un Fahri Hemşehrisi ilan edilmiş ve yine Aralık 1919 yılında yapılan seçimlerde de, Erzurum Mebusu olarak Osmanlı Meclisi’ne gönderilmiştir” diye konuştu.


GAZİ’NİN ERZURUM HAYRANLIĞI


Öte yandan Erzurum’un Milli Mücadele döneminde yüklendiği tarihi sorumluluğun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından da bizzat ifade edildiğini hatırlatan Başkan Sekmen, mesajında şunları kaydetti: “Gazi Paşa, 3 Temmuz’da geldiği ve yaklaşık iki ay boyunca kaldığı Erzurum’dan övgüyle bahsetmiştir. Erzurum’da gördüğü içtenlik, mertlik, bağımsızlık ve hürriyet aşkı ile gönülden bağlılığın, kendisindeki azim ve gücü artırdığını her fırsatta dile getirmiş olan Gazi Mustafa Kemal Paşa, böylece Erzurum’un hem kendisi için ve hem de millet için taşıdığı tarihi önemi gözler önüne sermiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşları ve Aziz vatanımız uğruna dünden bugüne canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi, rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 17:19
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