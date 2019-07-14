Başkan Sekmen’den 15 Temmuz mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Başkan Sekmen, 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin üzerinden tam 3 yıl geçtiğini hatırlattığı mesajında, “O hain girişim, tarihin tozlu raflarındaki yerini aldı ama milli hafızamız halen daha canlı ve dipdiri. Hain emellerini gizleyerek aramıza sinsice giren, kuklası ve taşeronu oldukları emperyalist güçlerin talimat ve direktifleriyle iş gören ve bu uğurda kendi milletine kurşun sıkacak kadar canileşenleri zihnimize tek tek kazımış durumdayız. Unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız” ifadelerini kullandı.

“Milletin sarsılmaz imanını hesaba katmadılar”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, aklını ve beynini şeytana kiralamış olan bir avuç üniforma hırsızının, 15 Temmuz’da milletin iradesine pranga vurmaya çalıştığını kaydederek, “Buna kalkıştılar ama aziz milletimizin karşılarına sarsılmaz bir imanla çıkacağını hiç hesaba katmadılar. Uçaklarla, tanklarla, bombalar ve silahlarla halkın üzerine ölüm kustular ama bu necip milletin şehadet uğruna değil bir can, bin canı bile olsa gözünü kırpmadan verebileceğini o kiralık akıllarına getirmediler. Onlar Çanakkale’de kursaklarına dizdiğimiz heveslerini 15 Temmuz’da yeniden yaşamak istediler ama efsunlu ve dualı bu milletin her bir evladının aslında birer Seyit Onbaşı ve birer Nene Hatun olduğunu nedense çok çabuk unuttular. O gece bu satılmış FETÖ hainleri bozguna uğradılar, hezimeti yaşadılar ve o gece yurdun dört bir yanında oluşan çelikleşmiş iman gücümüzün etkisiyle yok oldular” diye konuştu.

“Kahramanlık destanı yazmak, bu milletin işidir”

“Kahramanlık destanı yazmak bu milletin işidir” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yurduna bugüne dek alçakları uğratmamış olan Türk milletinin, 15 Temmuz’daki hayâsız o akına da geçit vermediğini ifade etti.

Başkan Sekmen, şunları söyledi:

“O gece Türkiye’yi kuşatan ruh Çanakkale ruhuydu, Aziziye ruhuydu. O gece birlik vardı, beraberlik vardı, kardeşlik vardı ve bütün göğüsler milli bir imanla doluydu. Cesaretimizle, ferasetimizle, basiretimizle hep beraber sarsılmaz surlara ve yıkılmaz setlere dönüştük. Yüreğimizdeki vatan, bayrak ve millet aşkıyla o kadar büyüdük, o kadar büyüdük ki; bu milletin istediğinde neleri yapabileceğini tüm dünyaya gösterdik. İrademize, bağımsızlığımıza ve bölünmez bütünlüğümüze kast edenler için 15 Temmuz gecesini bir cehenneme, ülkemiz ve milletimiz için de bir demokrasi bayramına dönüştürdük. Dolayısıyla kimse ama hiç kimse aziz milletimizi bir daha vatanıyla, bayrağıyla, istiklali ve istikbaliyle sınamaya kalkmasın!”

“Şehitlerimiz ve gazilerimiz şeref payemizdir”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, mesajında 15 Temmuz hain darbe girişiminin gerçekleştirildiği gece şehit düşen vatan evlatları ile yaralanan gazileri de unutmadı.

Başkan Sekmen, şunları kaydetti:

“Şehitlerimiz bizim şeref payelerimizdir, gazilerimiz bizim onur vesilemizdir. O gece canından aziz bellediği vatanı için şehit düşen tüm kardeşlerimize Allah’tan sonsuz rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimize ise, hayırlı, sağlıklı ve sıhhatli uzun ömürler diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’müzü kutluyor, FETÖ alçaklarını, hain ve mel’un satılmış kahpe teröristlerle mücadelemizden bir an olsun geri durmayacağımızın altını özellikle çizmek istiyorum. Bu vesileyle kahramanlarımızı ve demokrasi şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, makamları cennet olsun.”