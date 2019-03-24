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Başkan Sekmen: “Türkiye’nin en büyük yatırımlarını yapıyoruz”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Erzurum’da alt ve üstyapı çalışmalarımızın yanı sıra ulaşım ağlarıyla da her alanda büyük bir rekora imza attık” dedi.

24 Mart 2019 Pazar 14:58
Başkan Sekmen: “Türkiye’nin en büyük yatırımlarını yapıyoruz”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Erzurum’da alt ve üstyapı çalışmalarımızın yanı sıra ulaşım ağlarıyla da her alanda büyük bir rekora imza attık” dedi.


Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, seçim çalışmaları kapsamında Yakutiye ilçesine bağlı Şükrüpaşa semtindeki Özvatan sitesine konuk oldu. Site sakinleriyle bir araya gelen Başkan Sekmen, Erzurum’da gerek alt, gerekse üstyapı çalışmalarıyla büyük bir rekora imza attıklarını dile getirdi. Erzurum’daki kanalizasyon hattı uzunluğunun sadece 5 yıl içerisinde bin 670 kilometreyi bulduğunu vurgulayan Sekmen, hedeflerinin bu rakamı 4 bin 179 kilometreye çıkarmak olduğunu belirtti. Erzurum’da yine sadece köy ve mahallelere ulaşımı sağlayan toplamda 2 bin 500 kilometrelik yolu asfaltla kapladıklarını anlatan Sekmen, soğuk asfalt serilen yol uzunluğunu ise, bin 155 kilometreden 2 bin 325 kilometreye çıkardıklarını kaydetti.


“Bin 527 okulda bakım ve onarım yapıldı”


Şükrüpaşa sakinlerine ilçeler de dahil olmak üzere Erzurum’un genelinde yürütülen sokak sağlıklaştırma ve prestij cadde uygulamasından da bahseden Başkan Sekmen, “5 yıl içerisinde bin 933 cephe sağlıklaştırma çalışması yaptık, prestij caddeler kurduk, daha önce karanlığa gömülmüş halde bulunan cadde ve sokaklarımızı aydınlatma sistemlerine kavuşturduk. 5 yıl içerisinde il genelinde tam bin 527 okulda bakım ve onarım çalışması yaptık. Muhtelif semtlerimizde tam 108 taziye evi kurduk, hizmete açtık. Bunlar 5 yılda yaptıklarımız; Allah’ın izniyle yeni dönemde bu hizmet alanlarıyla ilgili yeni hedeflerimiz var. Öyle ki, yolu asfalt olmayan değil şehir merkezi, bir tek mahalle yolu bilme kalmayacak” dedi.


Erzurum’a sunulan hizmetlerin ve yapılan yatırımların sadece temel belediyecilik hizmetleriyle sınırlı kalmadığının altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Türkiye’nin hem de en büyük kamu yatırımı olma özelliğini taşıyan Et Entegre Tesisimizi Erzurum’da kurduk, hizmete açtık. İlçelerimizde son derece kullanışlı 10 canlı hayvan pazarı kurduk, 11 mezbaha hizmete açtık, mobil kesim istasyonları oluşturduk. Hayvancılığın en büyük ihtiyacını ortadan kaldırmak için tam 447 içme suyu göleti yaptık. Erzurum’daki tarımsal sulama tesisi uzunluğunu 2 bin 255 kilometreye çıkarttık. Ortadoğu’nun en büyük ve en modern canlı hayvan borsasını ise, Erzurum merkezde tamamladık, kısa bir süre sonra da hizmete açacağız. Yani biz kararlıyız, Erzurum’u kesinlikle tarım ve hayvancılığın yeniden merkezi haline getireceğiz” diye konuştu.


“Erzurum’un kaybedecek zamanı yoktur”


Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yeni dönemde viyadüklerden müzelere, kültür merkezlerinden açık-kapalı ve akıllı otoparklara, iş kollarına yönelik site uygulamalarından meydan ve kentsel tasarım projelerine varıncaya kadar birçok projeyi hayata geçireceklerini belirterek, “Bunun için her şeyden önce siz kadirşinas hemşehrilerimizin desteklerine ihtiyacımız var” dedi. Erzurum’un geçmişte çok zaman kaybettiğini ve ülkeyle birlikte sonu hüsran olan siyasi maceraların içerisine sürüklendiğini hatırlatan Başkan Sekmen, “Türkiye’de 2002 yılından bu yana huzur var, istikrar var. Bölgeler gelişiyor, şehirler gelişiyor, ilçeler gelişiyor. Çıtayı bu denli yükseltmişken, Erzurum’un kaybedecek zamanı da artık yoktur. Bu gelişim devam etsin, bu büyüme sürekli hale gelsin. Kaldı ki, buna da 31 Mart’ta sizler karar vereceksiniz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 14:58
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