Başkan Sekmen, Pasinler’de muhtarlarla bir araya geldi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ilçe ziyaretlerinde köy muhtarlarıyla bir araya gelerek, sorunların tespiti için anket düzenleyip ve muhtarlarla tek tek görüştü.

Kırsaldaki sorunların daha net bir şekilde tespit edilmesi amacıyla muhtarlara, içme suyu, kanalizasyon, arıtma, köy odası, taziye evi, köy meydanı, sağlık ocağı ve okul dersliklerinin yeterli olup olmadığı hakkında bilgi alan Başkan Sekmen’in ilk durağı Erzurum’un Pasinler ilçesi oldu.

İlçede 71 muhtarla görüşen Başkan Sekmen, ankete katılan halk temsilcilerini tek tek dinledi. Pasinler Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantılara Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yaşar, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Ak Parti Pasinler İlçe Başkanı Hanifi Temirlenk ile Büyükşehir Belediyesi’nin daire başkanları katıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe ve mahalle sorunlarının tespitine ilişkin yaptığı değerlendirmede, söz konusu yöntemle daha sağlıklı bilgilerin alındığını söyledi.

Başkan Sekmen, şu açıklamayı yaptı:

"Hazırlanan ankette muhtarlara çeşitli sorular yöneltiyoruz. Kurumumuz tarafından oluşturulan ankette yerleşim birimlerinin sorunlarını tespit ediyoruz. Bizden beklenti ve taleplerini yine bu anket sayesinde belirliyoruz. Ankete katılan muhtarlarımızla birebir görüşerek ilçelerimizi ve mahalle olan köylerimizin eksikliklerini konuşuyoruz ve hizmetlerimize yönelik fikir teatisinde bulunuyoruz. Böylece ilçelerimizin ve mahallelerimizin eksikliklerini belirleyip, sorunların çözüm formülünü ortak akılla buluyoruz."