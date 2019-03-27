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Başkan Sekmen: “Ortak hedefimize birlikte yürüyeceğiz”

Cumhur İttifakı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen, Yunusemre Mahallesi ile İkinci Marketler’deki semt sakinleriyle bir araya geldi.

27 Mart 2019 Çarşamba 09:18
Başkan Sekmen: “Ortak hedefimize birlikte yürüyeceğiz”

Cumhur İttifakı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen, Yunusemre Mahallesi ile İkinci Marketler’deki semt sakinleriyle bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, seçim çalışmalarına merkez Palandöken ilçesindeki semt toplantılarıyla devam etti. Sekmen, Palandöken ilçesine bağlı Yunusemre ve İkinci Marketler’de bir araya geldiği seçmenlere 31 Mart seçimlerinin Erzurum özelinde taşıdığı önemi anlattı. Cumhur İttifakı’nın Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen, Yunus Emre Mahallesi ile İkinci Marketler’deki semt sakinleriyle bir araya geldi. Partisinin organize ettiği semt toplantılarına AK Parti Palandöken Belediye Başkan Adayı Av. Muhammet Sunar ve İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu ile birlikte katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Birlikten güç ve kuvvet doğar” diyerek, seçmenlerden 31 Mart’ta tam destek istedi.


Sekmen: “Ne dediysek, 5 yılda yaptık”


Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Başkalarının hayalini bile kuramadıkları adımları bizler atıyoruz” diyerek, Erzurum’da yepyeni bir hizmet dönemi planladıklarını ve bu dönemde şehri ilklerle ve yeniliklerle buluşturmaya devam edeceklerini söyledi. Palandöken ilçesinin Erzurum’un marka değerlerinden birisi olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, marka bir ilçeye de, marka yatırım ve projelerin yakışacağını ifade ederek, “Biz bundan 5 yıl önce projelerimizden bahsederken, aslında Erzurum’un bugün kaydettiği mesafeyi anlatıyorduk. Verdiğimiz sözlerin hiçbirisi havada kalmadı; ‘ulaşım’ dedik, gereğini yaptık, ‘altyapı’ dedik, tüm imkânlarımızı bu yönde seferber ettik, ‘turizm’ dedik, kış turizminde, kış ve doğa sporlarında marka ve model bir kent ortaya koyduk. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin kendi iç dinamiklerini de harekete geçirdik. ‘Tarım ve Hayvancılık’ dedik, ilçelerimize ve kırsal yerleşim merkezlerimize göletler kurduk, tarımsal sulama yatırımları yaptık, hayvan pazarları ihdas ettik. Orta Doğu’nun en büyük canlı hayvan pazarını Erzurum’da kurduk. Yine Türkiye’nin en büyük kamu yatırımlarından birisi olan Et Entegre Tesisi’ni Erzurum’un hizmetine sunduk. Türkiye’nin en kapsamlı, en modern ve en kullanışlı fuar merkezini Erzurum’da kurduk. Bundan dolayıdır ki; üç kez üst üste yatırıma en çok bütçe ayıran kurum ödülünü aldık. Biz laf üretmedik, hizmet ürettik” diye konuştu.


“Hizmet kervanı 31 Mart’ta yeniden yol alacak”


Erzurum’da Büyükşehir Belediyesi’nin imzasını taşıyan hizmet ve yatırımların saymakla bitmeyeceğini vurgulayan Başkan Mehmet Sekmen, “Bugün eğitimde, kültürde, sanatta, turizmde, ticarette, kısacası Erzurum’da yaşamın her alanında Büyükşehir Belediyesi’nin imzası var. Bunlar akşamdan sabaha olacak işler değil; arkasında çok ciddi bir planlama, hazırlık ve sağlam bir ekip var. Şu anda devam eden projelerimiz de var, startını vereceğimiz yeni yatırımlar da var. Yani bu süreç, aslında başlattığımız hizmet seferberliğinin devamı niteliğini taşıyor. Bu hizmet kervanının 31 Mart seçimleriyle yoluna devam etmesi gerekiyor. Bunun için de Dadaşların desteğine, Palandökenli kardeşlerimizin gücüne ihtiyacımız var. Mutlu, yaşanabilir, modern, marka ve memnuniyet düzeyi yüksek bir Erzurum hayalini hepimiz kuruyoruz. O halde bu ortak hedefe hep birlikte yürüyeceğiz, el ele vereceğiz, Erzurum düşlerimizi beraber gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 09:18
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