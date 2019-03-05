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Başkan Sekmen: “Gençler Türkiye’nin umududur”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı’nda düzenlen gençlik protokolü imza törenine katıldı.

05 Mart 2019 Salı 18:31
Başkan Sekmen: “Gençler Türkiye’nin umududur”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı’nda düzenlen gençlik protokolü imza törenine katıldı. Burada düzenlenen basın toplantısında konuşan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “Protokol metnini okurken ben sevinerek şunu gördüm. Büyükşehir Belediyemiz bunların birçoğunu yapıyor zaten. Uzun zamandan beri Büyükşehir Belediyemizin gençlere yönelik yaptığı çok büyük faaliyetler var. AK Partili Belediyelerin gençlere verdiği değerin de bir kanıtıdır bu çalışma ve projeler AK Parti her alanda olduğu gibi gençlik için de önemli çalışmalar yapmaktadır” dedi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, “Türkiye’de 17 yıldır AK Parti ile devam eden köklü dönüşüm süreci, birçok alanda olduğu gibi, gençlik alanında da paradigmatik nitelikli değişimlerin yaşanmasına katkı sağlamıştır. AK Parti ile birlikte hayata geçen değişimlerle özgür düşünceli, kendi başına karar verebilen, sorgulayan, kendi toplumunun ve evrensel anlayışın doğrularından haberdar olan ve hayatın güçlükleri ile baş edebilecek bir donanıma sahip gençliğin inşası sağlanmıştır” diye konuştu.


“GENÇLERİMİZ MİLLETİMİZİN UMUDUDUR”


“Gençlik politikalarının vizyonu; gençlerin evrensel ve insani değerlere sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, çevreye saygılı, bilgi ve özgüven sahibi, etkin, girişimci, toplumsal aidiyet duygusu yüksek insanlarla sağlanmaktadır” diyen Başkan Sekmen, “Günümüzde gençlerin toplumsal hayata aktif katılımı, temel hak ve hürriyetlerini etkin bir biçimde kullanan, uluslararası alanda akranlarıyla rekabet edebilecek seviyede bireyler olarak yetişmelerine imkân tanıyan tek siyasal örgütlenme vardır o da AK Parti’dir. Gençlerimiz aziz milletimizin umududur” şeklinde konuştu.


“AK PARTİ GENÇLİĞİN PARTİSİDİR”


AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkan Vekili Ensar Topçu da, “Bugün Erzurum’da böyle bir güzel ana şahitlik ettiğimiz için kendimi çok mutlu hissediyorum” değerlendirmesinde bulundu. Başkan Vekili Topçu, “AK Parti’nin gençliğe verdiği değer ortadadır. 81 il 921 ilçede AK Parti’mizde yer alan kardeşlerimiz, ülkemizin geleceği için çalışmaktadır. Gençlerimiz bugün gelinen noktada gerek TBMM’de gerek yerel yönetim meclislerinde gerekse de bürokrasi de önemli görevler almaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençliğe verdiği değer her türlü payenin ötesindedir. Erzurum’da 20’ye yakın genç kardeşimiz, ülkemizde de 2500 genç, yerel meclislerde nasip olursa inşallah seçilecekler. Bu rakamlar çok önemli... AK Parti’nin yerel meclislerde de gençlere verdiği bu değer gelecek için düşünülen değerin de en büyük göstergesidir” kaydını düştü. Konuşmaların ardından gençlik protokolü Başkan Sekmen ve yetkililerin katılımıyla imzalandı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 18:31
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