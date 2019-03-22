0553 313 94 23

Başkan Sekmen, ESTP’ye konuk oldu

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Sivil Toplum Kuruluşları Platformu’nun (ESTP) yöneticileriyle bir araya geldi.

22 Mart 2019 Cuma 18:56
Başkan Sekmen, ESTP’ye konuk oldu

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Sivil Toplum Kuruluşları Platformu’nun (ESTP) yöneticileriyle bir araya geldi.


Sekmen, ESTP çatısı altındaki kuruluşların temsilcileriyle görüş alışverişinde bulundu, beklentilerini dinledi, yeni projeler hakkında bilgiler aktardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’daki en etkin ve en geniş yelpazeye sahip sivil toplum yapılanması olan Erzurum Sivil Toplum Platformu’nun yöneticileriyle buluştu. ESTP Başkanı Mustafa Güvenli ve bu yapının çatısı altındaki STK’ların temsilcileriyle karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantıya, Sağlık Eski Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ da katıldı. Başkan Sekmen, sivil toplum kuruluşlarının önemine işaret ettiği konuşmasında, Erzurum Sivil Toplum Platformu’nun ise, şehirde çok büyük bir misyon yüklendiğinin altını çizdi.


BİRLİKTE YOL HARİTASI OLUŞTURACAĞIZ


Sivil toplum yapılanmasının, şehirlerin gelişip büyüme kaydetmesinde önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, geride bıraktıkları 5 yıllık süre zarfında STK’larla sürekli iç içe ve karşılıklı görüş alışverişi yapar halde bulunduklarını belirterek, “Bu anlayışımızı kesinlikle sürdüreceğiz. Şehrimizin çözüm bekleyen sorunlarını birlikte çözecek, yol haritamızı da yine hep beraber oluşturacağız. Bizim kapılarımız STK’larımıza sürekli açık oldu, bundan sonra da açık olacak. Çünkü biliyoruz ki; STK’lar toplumun tüm kesimlerini temsil eden önemli yapılanmalar. Biz Erzurum Sivil Toplum Platformu’nu da, bu manada önemsiyor, görüşlerine değer veriyoruz” diye konuştu.


BAŞKAN SEKMEN ESTP YÖNETİCİLERİNE SESLENDİ


Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 5 yıllık görev süresinde yapılan hizmet ve yatırımlara ilişkin olarak bilgiler aktardığı ESTP yöneticilerine, yeni dönemde hayata geçirilecek olan projeleri de ifade etti. Erzurum’un artık ivme kazanan bir kent haline geldiğini ve bu sürecin son olarak nüfus artışıyla kendisini gösterdiğini vurgulayan Başkan Mehmet Sekmen, ESTP yöneticilerine şunları söyledi: “Sizlerin de bu şehrin yarınlarını düşündüğünüzden eminiz. Sizler bu şehrin dinamiklerisiniz, yapı taşlarısınız. Erzurum için sizlere ve bizlere düşen en büyük sorumluluk, bu mübarek belde için ortak akıl geliştirmek, sürekli istişare ve müzakere halinde bulunmaktır. Bu manada bugüne kadar sizlerle birlikte oldukça verimli çalışmalar yaptık; bundan sonraki süreçte de işbirliğimizin artarak devam edeceğinden hiç şüpheniz olmasın.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 18:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: "Irak'ta, Suriye'de DEAŞ neyse, PKK/PYD neyse Avrupa'da, Amerika'da yükselen ırkçılık ve İslam düşmanlığı da aynısıdır."
    1. Erdoğan: "Irak'ta, Suriye'de DEAŞ..
    2. Adıyaman’da bıçaklı kavga: 1 Yaralı
    3. Şehit Hüseyin Koroç için mevlid..
    4. Erdoğan: "Yeni Zelanda'daki katliamı..
    5. Asırlık çınarlara vefa ziyareti
    6. Erdoğan: "Teröristlerin ülkemizde,..
    7. Bordo bereliler yemin etti
    8. Eşini öldürdü, polisi aradı
    9. Denizli'de 4,1 büyüklüğünde deprem
    10. Başkan Baran, muhtarlarla veda..
    11. Kaymakam Kendüzler: “Yatırımcıları..
    12. Başkan Sekmen, ESTP’ye konuk oldu
    13. Eczacıbaşı VitrA, Kupa Voley’de yarı..
    14. Almanya ile Türkiye "yapay zeka" ve..
    15. Senegalli yolcuya hakaretler yağdıran..
    16. Lavrov: Yaşananlar ABD'nin amacını..
    17. Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa..
    18. Yaşlılar haftasında anlamlı etkinlikler
    19. Başkan Erdoğan Amasya'da konuşuyor
    20. Manisa da partilerin oy oranları 2019,..
    21. Oltu Belediye Başkan adayı Celal..
    22. Denizli beşik gibi sallanıyor! Bir..
    23. Dolmuşta Hilmi Güler sürprizi
    24. Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li..
    25. Down sendromlu çocuklar mektup dağıttı
    26. Başkan Sekmen’den Dünya Nevruz Günü..
    27. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:..
    28. Çankırı’ya 48 ambulans müjdesi
    29. Denizciler kanserle savaşa hazırlanıyor
    30. Ödemiş CHP’den ’terörle ilintili..
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
    Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev