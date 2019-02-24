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Başkan Sekmen: “Erzurum’un geleceği için çok büyük projelerimiz var”

AK Parti’nin Erzurum’da açtığı seçim koordinasyon merkezlerinin (SKM) sayısı giderek artıyor.

24 Şubat 2019 Pazar 14:53
Başkan Sekmen: “Erzurum’un geleceği için çok büyük projelerimiz var”

AK Parti’nin Erzurum’da açtığı seçim koordinasyon merkezlerinin (SKM) sayısı giderek artıyor.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, seçim çalışmaları kapsamında bu kez de Kurtuluş Mahallesi’ndeki Hilalkent SKM’nin açılışını yaptı. Yakutiye Belediye Başkan Adayı Dr. Mahmut Uçar’ın da katıldığı açılış, AK Parti Yakutiye ilçe Teşkilatı ve partililerin adeta gövde gösterisine dönüştü. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Sekmen, seçim çalışmalarına açılışlarla devam etti. AK Parti’nin Aziziye Seçim Koordinasyon Merkezi’nin ardından Hilalkent SKM’nin açılışını da yapan Başkan Sekmen, burada karşı karşıya kaldığı coşkuyu, 31 Mart zaferinin bir habercisi olarak nitelendirdi.


AK Parti Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın, parti teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı açılış töreninde Sekmen ve Uçar, yoğun ilgi gördü.


Hilalkent SKM’nin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’un dört bir yanında gördükleri ilgi ve alakanın AK Parti’nin yerel yönetim anlayışına karşı gösterilen teveccühün bir yansıması olduğunu ifade ederek, “Hamdolsun, milletimiz dünle bugünü o kadar güzel mukayese ediyor ki; ‘AK Parti Belediyeciliği’ denildiği zaman akan sular bile duruyor. Bugün Aziziye’de, Pasinler’de, Narman’da, Köprüköy’de, kısacası Erzurum’un tüm ilçelerinde muazzam bir ilgiye muhatap oluyorsak, bunda kuşkusuz en büyük pay, AK Parti’mizin ortaya koyduğu yerel yönetim vizyonudur” diye konuştu.


“Erzurum için güzel düşlerimiz var”


Başkan Sekmen, Erzurum’da estirdikleri değişim ve dönüşüm rüzgârlarından Hilalkent’ten Yıldızkent’e, Dadaşkent’ten Yakutiye’ye varıncaya kadar şehrin her tarafının nasiplendiğini ifade ederek, “Bunlar Allah’ın izniyle daha başlangıç. Bizim bu şehri her alanda bölgenin merkezi haline getirmek gibi bir düşümüz var. Bu şehri eğitim, kültür ve sanat şehrine dönüştürmek gibi bir düşümüz var. Bu şehri tarım ve hayvancılığın yeniden merkezi yapmak gibi bir düşümüz var. Bu şehri katma değer üretir bir kent haline getirmek gibi bir düşümüz var. Bizim Erzurum için ve Erzurum’un yarınları için hakikaten de çok güzel düşlerimiz var. İşte bunlar hepimizin ortak arzuları ve ortak beklentileri. Bu düşleri Allah’ın izniyle gerçeğe hep birlikte dönüştüreceğiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 14:53
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