0553 313 94 23

Başkan Sekmen Erzurumspor taraftarlarıyla buluştu

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, mavi beyaz renklere gönül vermiş olan taraftarlarla bir araya geldi.

22 Mart 2019 Cuma 18:31
Başkan Sekmen Erzurumspor taraftarlarıyla buluştu

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, mavi beyaz renklere gönül vermiş olan taraftarlarla bir araya geldi. Sekmen, “Mücadelemiz bitmeyecek, Dadaş Allah’ın izniyle bu ligde kalacak” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Cumhur İttifakı’nın Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen, spora olan ilgisini ve desteğini her zeminde ortaya koyuyor. Erzurumspor Taraftarlar Derneği’ni ziyaret eden Başkan Sekmen, mavi beyaz renklere gönül vermiş olan Erzurumsporlularla bir araya geldi.Birbirinden renkli görüntülerin oluştuğu buluşmaya MHP Palandöken İlçe Başkanı Ünsal Kızılyar’ın yanı sıra MHP’li meclis üyeleri ve adayları da katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in konuşması sık sık tezahürat ve sevgi gösterileriyle kesilirken, taraftarların coşkusu görülmeye değerdi.


“O KUPALAR DADAŞ’INDIR, ERZURUM’UNDUR”


Başkan Mehmet Sekmen, Erzurumspor’un üç yılda sahip olduğu 3 kupanın kesinlikle bir tesadüfün eseri olmadığını dile getirerek, “O kupalar bu şehrin coşkusunun, heyecanının, istek ve arzusunun, moral ve motivasyonunun bir sonucudur. O kupalar Dadaş’ın’dır, Erzurum’undur. Nasıl ki o kupaları birbiri ardına alıp, Süper Lig’e çıktıysak, Allah’ın izniyle bu ligde kalmaya da devam edeceğiz. Bu her şeyden önce inanmakla mümkün; inanacağız, destekleyeceğiz ve elimizi takımımızın üzerinden kesinlikle hiçbir zaman çekmeyeceğiz” diye konuştu.


“BİZ BU SEVDANIN MECNUN’UYUZ”


Erzurumspor’un bir sevda olduğunu ve bu sevdanın Dadaşların iliklerine kadar işlediğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Mecnun nasıl ki sevdasından vazgeçmemişse, biz de Erzurumspor sevdamızdan vazgeçmeyeceğiz. Hangi zorluklarla karşı karşıya kalırsak kalalım, bu sevdamızı yarı yolda bırakmayacağız. Takımımıza küsmeyeceğiz, sırtımızı dönmeyeceğiz, mavi beyaz coşkuya gölge düşürecek hal, hareket, tavır ve tutumlara izin vermeyeceğiz. Hep birlikte inanacağız, çabalayacağız, gayret edeceğiz ve göreceksiniz biz bunu da başaracağız” şeklinde konuştu.


SEKMEN’DEN TARAFTARLARA ÇAĞRI


Erzurum’un son bir yıldır Türkiye’nin spor gündemine Erzurumspor sayesinde oturduğunu, futbol kamuoyunun Erzurumspor’u ve Erzurumsporlu taraftarları konuştuğunu dile getiren Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir futbol takımı düşünün ki; taraftarıyla birlikte futbol kamuoyunda büyük bir hayranlık uyandırsın. İşte o takım, Erzurumspor. Bugün Erzurumlu olsun ya da olmasın herkes Erzurumspor’u ve taraftarını konuşuyor. Erzurum’un Süper Lig’e kattığı rengi konuşuyor. Böyle bir atmosfer oluşmuşken bize düşen en büyük sorumluluk, inancımızdan, heyecanımızdan ve desteğimizden kesinlikle vazgeçmemektir. Biz önce bunu başaracağız, bizim olana sahip çıkacağız; madem bu takıma sevdalıyız, o halde sevdamızı da Mecnun’a yakışır şekilde yaşayacağız. Durmak yok, bıkmak yok, yılmak yok! Hele hele küsmek, kızmak ve darılmak hiç yok. Erzurumspor Süper Lig’e nasıl yakıştıysa, kayıtsız-şartsız hepimize ve herkese de Erzurumspor’a sahip çıkmak yakışır.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 18:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya ile Türkiye "yapay zeka" ve "enerji" konferansı düzenleyecek
    1. Almanya ile Türkiye "yapay zeka" ve..
    2. Senegalli yolcuya hakaretler yağdıran..
    3. Lavrov: Yaşananlar ABD'nin amacını..
    4. Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa..
    5. Yaşlılar haftasında anlamlı etkinlikler
    6. Başkan Erdoğan Amasya'da konuşuyor
    7. Manisa da partilerin oy oranları 2019,..
    8. Oltu Belediye Başkan adayı Celal..
    9. Denizli beşik gibi sallanıyor! Bir..
    10. Dolmuşta Hilmi Güler sürprizi
    11. Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li..
    12. Down sendromlu çocuklar mektup dağıttı
    13. Başkan Sekmen’den Dünya Nevruz Günü..
    14. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:..
    15. Çankırı’ya 48 ambulans müjdesi
    16. Denizciler kanserle savaşa hazırlanıyor
    17. Ödemiş CHP’den ’terörle ilintili..
    18. Başkan Sekmen: “Erzurum’un yarınlarını..
    19. Kadın polis alımı 2019 ne zaman?| İç..
    20. Göztepe'de Akhisarspor maçı hazırlıkları
    21. Cumhurbaşkanının sözleri..
    22. Sekmen: “Erzurum’a her alanda yeni bir..
    23. Sadece eğitime can vermekle..
    24. Maltepe’de ‘Fındıklı Yaşam Evi’..
    25. Başkan Sekmen Erzurumspor..
    26. Soylu açıkladı: 2 bin 500 kadın polis..
    27. Çerkezköy’de kök hücre ve kan bağışı..
    28. İDO 24 Mart seferleri nasıl? 24 Mart..
    29. Bakan Pekcan sanayici ve iş..
    30. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak..
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
    Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev