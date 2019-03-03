Başkan Sekmen: “Erzurum; birlik ve dirliğin sembol şehridir”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “İstasyon Meydanı’ndaki iklim kesinlikle kış değildi, Meydanda o gün tevazu vardı, samimiyet vardı, gayret vardı ve o meydan o gün halkımızın sevgisiyle ısındı” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Cumhur İttifakı’nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Sekmen, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Kurucu Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Erzurum mitingini değerlendirdi.

Başkan Sekmen, İstasyon Meydanı’nın, tarihinin en görkemli, en ihtişamlı ve en anlamlı mitinglerine sadece AK Parti döneminde tanıklık ettiğini belirterek, “Çetin kış koşullarına rağmen kadirşinas Dadaşların hınca hınç doldurduğu o meydan, bir kez daha birliğin ve dirliğin dilini konuştu, beraberliğin, kardeşliğin ve dayanışmanın sembolü oldu” ifadesini kullandı.

“Soğuk havayı samimiyet ısıttı”

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, yaklaşan yerel seçimler öncesinde Erzurum’a ilk önce aday tanıtım toplantısı, ardından da seçim mitingine katılmak üzere gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, şehre bir kez daha büyük bir coşku yaşattığını dile getirdi.

Sekmen, “Erzurum, kalitesi ve kalibresiyle, dik duruşu ve cesaretiyle, mazlumlara umut olan gür sesiyle, milletine duyduğu aşkı ve sevgisiyle gönüllere taht kuran dünya liderini ağırlamış olmanın mutluluğunu yaşadı. Erzurum, AK hareketin öncüsü; birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmanın sarsılmaz temsilcisi ve bizi ortak bir paydada buluşturan yegâne değerlerimizin yılmaz savunucusu olan dünya liderini bir kez daha bağrına bastı. Kar yağışına ve tipiye aldırmadan miting meydanına koşarak gelen Erzurum halkı, o soğuk havayı sevgisiyle, samimiyeti ve yüreğiyle ısıttı” diye konuştu.

Arkasında 17 yıllık iktidar deneyimi bulunan AK Parti’nin, girdiği her seçimden zaferle çıkmış olmasının kesinlikle bir tesadüf olmadığını vurgulayan Başkan Mehmet Sekmen, “Milleti dert edinmişseniz, milletin beklenti ve ihtiyaçlarını gidermeye meyletmişseniz, hizmet anlayışınızın merkezine insanı oturtmuşsanız, ülkenin dört bir yanını yatırımlarla kuşatmış ve katma değer üretmişseniz, gönüllere taht kurmuşsunuz demektir. Bizim liderimiz işte bunu yaptı, millete efendilik etmedi, hizmetkâr oldu. Yerel kalkınmanın dinamikleri olan yerel yönetimlerin önünde yeni ufuklar açtı, imkânlar oluşturdu. Bizler de, AK liderimizin açtığı bu yolda halkımız için seferber olduk, gecemizi gündüzümüze kattık ve çalıştık. Ve Erzurum’da bir kez daha gördük ki; halkımız, gayreti ve samimiyeti asla karşılıksız bırakmıyor” şeklinde konuştu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Erzurum mitingini anlamlı kılan bir diğer hususun da, 28 Şubat’ın yıldönümünde gerçekleştirilmesi olduğunu kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Sekmen, şunları kaydetti: “28 Şubat’ı unutmadık, unutmayacağız. Demokrasimizin alnına çalınmış kara bir leke olarak sürekli hatırlayacağımız 28 Şubat’ın yıldönümünde, Cumhurbaşkanımızın Erzurum mitingiyle aynı zamanda önemli bir mesaj daha verildi. Hiçbir gücün, milletin ve milli iradenin üzerinde olamayacağını ve milletin bölünmez bir bütün olduğunu Erzurum Kongresi kararları ile haykıran bu kadim şehir, dünya liderini bağrına basarak bu konudaki kararlılığını bir kez daha ortaya koymuş oldu. Çünkü Erzurum halkı biliyor ki; milli iradeyi üstün tutmak ve hâkim kılmak isteyen bir tek lider var, o da Cumhurbaşkanımız ve Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu vesileyle mitingimize katılan vatandaşlarımıza, hanım kardeşlerimize, gençlerimize ve Cumhur İttifakı ile birlikte yol yürüdüğümüz MHP’li yöneticilerimize ve Ülkücü kardeşlerimize, AK Parti’mizin değerli yöneticilerine ve tüm milletvekillerimize teşekkür ediyoruz.”