Başkan Sekmen: “Çocuklarımız Aziz Milletimizin umudu ve azmidir”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi’nde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine katılarak, çocukların sevinç, heyecan ve mutluluklarına ortak oldu.

Başkan Sekmen, 23 Nisan 1920 tarihinin önemine vurgu yaptığı değerlendirmesinde, “Bildiğiniz üzere her yıl 23 Nisan’da, imzasını attığı muhteşem zaferle adeta tarih yazan Büyük Millet Meclisimizin kuruluş yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz” dedi. “Bugün, milli bağımsızlığımızı kazanmamızın ardından devletimizin yeniden inşa edilişi anlamına gelen Yüce Meclisimizde; ‘Hâkimiyet, kayıtsız-şartsız milletindir’ denilerek, tarihe düşülen o notun yıldönümünü kutluyoruz. Bugün, aynı zamanda, bundan tam bir asır önce bu mukaddes vatanın işgaline son veren şehitlerimizin ve gazilerimizin yavrularının, yine bu necip millete emanet edilişi anlamına gelen ve zamanla tüm dünya çocuklarının kutladığı ortak bir bayrama dönüşen 23 Nisan Çocuk Bayramı’nı da kutluyoruz” diyen Başkan Sekmen, şu görüşlere yer verdi: “Bazı tanımlar ve kavramlar vardır ki; diğerleriyle mukayese edildiğinde tarihsel bir zenginlik ortaya çıkar. İşte bu kavramlardan birisi de, Milli Egemenlik kavramıdır. Milli Egemenliğin: ilk bakışta bir yönetim biçimini ya da siyaseten bir ilkeyi temsil ettiği söylenebilir. Ama Necip Türk Milleti için Milli Egemenlik; bundan çok daha ötede bir kavramdır. Bizim için Milli Egemenlik, Anadolu’da başlatılan şahlanışın adıdır. Milli Egemenlik, İstiklal Harbimizin ana fikridir. Ve Milli Egemenlik bizler için aslında direnişin adıdır ve dahi bağımsızlık sevdasının ta kendisidir. Bu direniş ki; Türk Milletini tarihin sahnesinden silmek isteyenlerin planlarını alt-üst etmiştir. Bu direniş ki; verilen milli mücadeleyle sadece Anadolu toprakları düşmandan temizlenmemiş, aynı zamanda sömürgeye, sömürgecilere ve sömürge zihniyetine de meydan okunmuştur. Ve hiç şüphe yok ki; bundan tam bir asır önce sergilenen bu mücadele ve kararlılık, günümüze ışık tutması ve geleceğe doğru emin adımlarla ilerlememiz açısından da önemlidir. Bugün bizim için ilham kaynağı olan bu mücadele, başka bir ifadeyle; ülke ve millet olarak önümüze çıkacak her türlü engeli aşabilmemiz için bir yol haritası da demektir.”

23 NİSAN 1920 RUHUNUN ÖNEMİ

Başkan Mehmet Sekmen, “Dün olduğu gibi, bugün de, karşı karşıya kaldığımız zorlukları fırsata çevirmeye çalışan iç ve dış mihraklar vardır. Ama onlar bilsinler ki; Bizim tarihimiz boşuna yaşanmış bir tarih değildir. Bizim tarihimizden çıkardığımız dersler, kuşkusuz geleceğe hükmedebilme irademiz ve yeteneğimiz demektir. Bu yüzden kimse ama hiç kimse bu aziz milleti tarihi, bağımsızlığı ve egemenliği üzerinden sınamaya kalkmasın! Zira bağımsızlık ve egemenlik uğruna her bir karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklar, bilinsin ki; mukaddesatımıza göz dikenleri gömmeye de fazlasıyla yetecektir. Bu bakımdan 23 Nisan 1920 ruhu, dayanışma ruhudur. 23 Nisan 1920 ruhu, devletin ve milletin bekası için mes’uliyetlerin en ağırını yüklenerek İstiklal Mücadelesini yöneten ve nihayetinde Cumhuriyet’i ilan eden ruhtur. Kısacası bu ruh birliktir, beraberliktir, kardeşliktir, güçleri bir araya getirmektir. Milli ve manevi değerlere sahip çıkmaktır, onları korumak ve de kollamaktır. Dolayısıyla Milli Egemenlik kavramının tarifi bizim için budur ve ilelebet de böyle kalacaktır.”

“ÇOCUKLARIMIZ; BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE İDEALİMİZİN YAPITAŞIDIR”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Çocuklarımız Büyük ve Güçlü Türkiye idealimizin yapıtaşıdır” dedi. Sekmen, şunları kaydetti: “23 Nisan’ın omuzlarımıza yüklediği bir başka sorumluluk ise, kuşkusuz geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızdır. Ve çocuklarımıza çok daha yaşanabilir yarınlar bırakmak ve onları geleceğe hazırlamak için güven, huzur ve barış ortamı oluşturmak; hepimizin üzerine düşen sorumlulukları eksiksiz bir biçimde yerine getirmesiyle mümkün olacaktır. Temel felsefemiz ise, şu olmalıdır:

Çocuklarımız araştırmalıdır. Çocuklarımız sorgulamalıdır. Kendilerine güvenen bireyler olarak yetişmeli ve yeniliklere sürekli açık olabilmelidir. Çocuklarımız yaşadıkları çağa uyum sağlamaya çalışırken, doğru analiz edip çağı doğru okuyabilmelidir. Gelecek ufukları olmalı ve kendilerine mutlaka hedefler belirlemelidir. Çocuklarımız, milletini, ülkesini ve bayrağını seven, bu değerleri yüceltmek için sürekli çalışıp, devamlı üreten fertler olmalıdır. Kaldı ki, onları bu mukaddes vatanın onurlu, şerefli, haysiyetli, alnı açık, yüzü ak ve başı dik evlatları haline getirmek; ailelerimizin, öğretmenlerimizin ve biz yöneticilerin öncelikli meselesi haline gelmelidir. Dolayısıyla yaşadığımız yüzyılın gerisinde kalmamamız, çocuklarımızın yaşam şartlarını çok daha iyileştirebilmemiz ve onları çağımızın gerektirdiği her türlü bilgi, birikim ve beceriyle donatabilmemiz gerekmektedir. Bu cihette Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının yapıldığı günü aynı zamanda çocuklar için bayram ilan etmesi; onlara duyduğu güvenin bir eseri olmakla birlikte çocuklarımıza ve dolayısıyla bizlere yüklediği sorumluluk anlamına da gelmektedir. Büyükler olarak bizlerin bu sorumlulukları yerine getirmemiz halinde, çocuklarımızın mutlu yarınlarımızın mimarları olacağından hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak; şehrimizin ve ülkemizin yarınlarını inşa etmek için çıktığımız bu yolda, çocuklarımızın yanında olmaya devam edecek ve onlar için tüm imkânlarımızı yine seferber edeceğiz. Çünkü çocuklarımızı seviyoruz ve onlara duyduğumuz güvenle yarınlarımızdan çok daha ümit varız. İşte bu duygu ve düşüncelerle 99 yıl önce necip milletimizle beraber yola çıkarak yine bu milletin kahraman evlatlarına TBMM gibi yüksek anlamlar barındıran bir kurumu emanet eden Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum.”