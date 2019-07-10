Başkan sekmen Aşkale’deydi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in ilçe temasları aralıksız devam ediyor. Başkan Sekmen, Çat, Oltu, Olur, Hınıs ve Tekman’ın ardından yönünü bu kez Aşkale’ye çevirdi.

İlçe merkezi ve bağlı mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Sekmen, Aşkale’nin Erzurum’un giriş kapısı olduğuna vurgu yaparak, “Yerel yöneticiler olarak bizlere de işte bu kapıyı geliştirmek ve güzelleştirmek düşüyor” dedi.

Beraberindeki kurmaylarıyla birlikte adeta çıkarma yaptığı Aşkale’de, ilçeye bağlı tüm mahallelerin muhtarlarıyla buluşan Başkan Sekmen, ilçede Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları sıraladı. Sekmen, Aşkale’de yeni dönemde yapılacak çalışmaların ve yatırımların planlamasını yine Aşkaleli muhtarlarla birlikte yapma arzusunda olduklarını kaydederek, “Aşkale ilçemiz, esasen medeniyetler beşiği olan Erzurum’un giriş kapısını teşkil ediyor. Bu yüzden planlamamızı da, çalışmalarımızı da, bu doğrultuda şekillendirmeliyiz” ifadesini kullandı.

Aşkaleli muhtarların talep ve beklentilerini birebir dinlemekle kalmayan ve aynı zamanda daire başkanları ile bürokratlarını da seferber eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, muhtarlara hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Sizlerin de bildiği gibi, bir süredir ilçelerimizi ziyaret ediyor ve bizim için çok değerli olan muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Bundaki amacımız; aramızda sıkı bir iletişim ve etkileşim ağı kurmanın yanında, ilçelerimizin beklentileriyle ilgili öncelikli bir yol haritası oluşturmaktır. Yani çözüm bekleyen sorunları bizlere aktaracağınız bilgiler sayesinde ele alacak, değerlendirecek ve çözüm formüllerini de yine sizlerle birlikte geliştireceğiz. Sürekli istişare edeceğiz, görüş alışverişinde bulunacağız. Bu toplantıların dışında da, yine Büyükşehir Belediyemizin kapıları siz değerli muhtarlarımız için ardına kadar açık olacak. İmkânlarımızı, gücümüzü ve tüm enerjimizi, kendilerine hizmet etmekle yükümlü olduğumuz hemşehrilerimiz ve Erzurum için harcayacağız.”

Öte yandan Başkan Sekmen, muhtarlarla gerçekleştirdiği toplantının ardından Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış’la birlikte ilçe merkezinde temaslarda da bulundu. İşyerleriyle kahvehaneleri ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe turlarının devam edeceğini dile getirerek, “Bizim yerimiz her zaman vatandaşımızın yanı oldu. Birlikteliğimiz güçlenerek devam edecek” dedi.